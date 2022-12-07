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6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddialarına ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan açıklama

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.12.2022 Güncelleme Tarihi: 07.12.2022
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6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddialarına ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında "H.K.G'nin 6 yaşındayken cinsel istismara maruz kaldığı yönündeki haberler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak tarafımızdan, İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' iddiasıyla açılan davaya müdahil olunmuştur. Bakanlığımızca süreç yakından takip edilerek, bundan önce olduğu gibi ilerleyen dönemde de mağdura her türlü hukuksal destek verilecektir." ifadeleri kullanıldı.

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