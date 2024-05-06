06 Mayıs 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika | Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 16 terörist sarı torbada

Son dakika | Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 16 terörist sarı torbada

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.05.2024 Güncelleme Tarihi: 06.05.2024
ABONE OL
Son dakika | Irak’ın kuzeyine hava harekatı! 16 terörist sarı torbada

Son dakika | MSB, Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında aralarında sözde sorumluların da olduğu 16 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA