Son dakika: İSEDAK 38. Toplantısı | Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) 38. Bakanlar Toplantısı Açılış Programı'na katıldı. Toplantıda, İİT üyesi ülkeler bakanlar başkanlığındaki heyetlerle temsil edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ticaret müzakereleri toplantısında alınan kararların sistemin uygulanmasını kolaylaştıracağı kanaatindeyim. Diğer İSEDAK üyelerinin de katılmasıyla ülkelerimiz arasındaki ticareti yüzde 25 seviyesine yükseltebiliriz" ifadelerini kullandı.

Tarih, kültür ve kardeşlik şehri güzel İstanbul'umuzda gerçekleştirdiğimiz İSEDAK 38'inci Bakanlar Oturumunun İslam âlemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum.



Gönül coğrafyamızın dört bir yanındaki kardeşlerimize selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. pic.twitter.com/45Tg3LXj7X — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 28, 2022

KENDİMİZİ ÇEVREMİZDE VE ÖTESİNDE YAŞANAN HADİSELERDE İZOLE EDEMEYİZ



Başkan Erdoğan, terörde, doğal afetlerde, ırkçı saldırılarda hayatını kaybedenlere rahmet diledi.



Erdoğan, "İslam ümmetinin mensupları olarak hiçbirimiz kendimizi dış dünyadan, çevremizde ve ötesinde yaşanan hadiselerden izole edemeyiz. Doğrudan insanı, insanlığın huzur ve esenliğini ilgilendiren her mesele aynı zamanda bizim de meselemizdir. Afrika'dan Asya'ya bütün coğrafyalarda dünyanın neresinde zulüm varsa, çatışma varsa, açlıktan ve susuzluktan ölen masum varsa vebali hepimizin üzerinedir. Yemen'de, Somali'de, Afganistan'da, Arakan'da adeta bir deri bir kemik kalmış çocuklar kadar Ukrayna'daki çatışmaların mağdur ettiği sabiler de bizim evlatlarımızdır. Suriye'nin kuzeyinde, hayata tutunma mücadelesi veren kadınlar, nasıl bizim öz kardeşimizse, batılıların refahı için gayri insani şartlarda 15 saat çalışmaya zorlanan Asyalı emekçi kadınlar da bizim kardeşimizdir. Aynı büyük ailenin fertleriyiz. Bu vasıflarımızla kendi toplumumuz yanında dünyanın neresinde olursa olsun tüm kardeşlerimizden sorumluyuz. Her ailede olduğu gibi bizlerin arasında da kimi zaman tartışmalar, gerilimler yaşanabiliyor. Fikir ayrılığına düştüğümüz farklı kanaatlere sahip olduğumuz hususlar ortaya çıkabiliyor. Çözüme kavuşturduğumuz müddetçe hiçbir sorun yoktur. İslam ümmeti olarak bizim kardeşliğimiz her türlü anlaşmazlığın, fikir ayrılığının üstesinden gelecek güce ve dirayete sahiptir" diye konuştu.