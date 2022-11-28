Son dakika: İSEDAK 38. Toplantısı | Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

"SİYASİ ÇÖZÜM ÇABALARINA ETKİN DESTEK VERMELİDİR"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İslam ümmetinin ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin maruz bırakıldıkları hak ihlallerini de biliyorsunuz. Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne sizlerin de gereken desteği vereceğinize inanıyorum. Filistin meselesinin 1967 sınırlarında başkenti Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğe sahip Filistin devletinin vücut bulmasıyla çözüme kavuşturulmasını destekliyoruz. Filistin halkının kendi devletine ve meşru haklarına kavuşması, Kudüs ve Mescid-i Aksa da statükonun korunması için elimizden geleni yapıyoruz ve yapacağız. İslam dünyasını 10 yılı aşkın bir süredir meşgul eden önemli konulardan biri de Suriye'deki ihtilaftır. Salgınla birlikte bu ülkedeki sosyo ekonomik ve insani durum daha trajik bir hal almıştır. Türkiye olarak 3 buçuk milyonu aşkın Suriyeli sığınmacıya topraklarımızda ev sahipliği yaparak, milyonlarcasını da Suriye sınırları içerisinde destekleyerek, kardeşlik vazifemizi layıkıyla yerine getiriyoruz. Suriye'nin çatışma, insani kriz ve terör sarmalından kurtulması için İslam ülkeleri daha güçlü bir irade ortaya koymalı. Siyasi çözüm çabalarına etkin destek vermelidir. Biz de bu konuda gereken adımları atmakta tereddüt etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

PKK VE UZANTILARINA DESTEK VERME OYUNU ARTIK SON BULMALIDIR



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Pek çoğumuz terörün vahşi yüzüne şahit olmuş insanlarız. Terör örgütlerinin kalleş saldırılarında vatandaşlarımızı kurban verdik. Adları, iddiaları coğrafyaları farklı olsa da bu örgütlerin tamamı öncelikle Müslümanları hedef aldı. Müslümanların kanını döktü. En fazla zarar İslama ve Müslümanlara verdi. Sadece biz PKK terör örgütünün saldırılarında 40 bine yakın insanımızı kaybettik. FETÖ'cü hainler bir gece 252 kardeşimizi alçakça şehit ettiler. DEAŞ'ın kanlı eylemlerinde yüzlerce insanımız bizden kopartıldı. Önceki hafta İstiklal Caddesi'nde ardından Karkamış ilçemizde 3'ü çocuk 8 vatandaşımız PKK tarafından şehit edildi. Dökülen bu kanda elbette bölücü terör örgütü kadar DEAŞ'la mücadele bahanesiyle bu teröristleri silaha ve desteğe boğanların da payı vardır. Ölen her bir masumun kanı ülkemizin yaptığı tüm ikazlara rağmen harf oyunlarıyla terör örgütlerini meşrulaştırmaya çalışanların eline ve yüzüne bulaşmıştır. İlk günden beri proje mahsulü bir yapı olduğu bilinen DEAŞ'la mücadele kisvesiyle PKK ve uzantılarına destek verme oyunu artık son bulmalıdır. DEAŞ'la sahada göğüs göğüse çarpışan ve bu örgütü bozguna uğratan Türkiye'nin bu tür argümanlara karnı toktur. Ülkemizle birlikte Suriye ve Irak'ın da toprak bütünlüğüne tehdit oluşturan bu terör örgütünün kökünü kazımakta kararlıyız. İslam ve insanlık düşmanlarına karşı yürüttüğümüz bu mücadelede siz kardeşlerimizin güçlü desteğini beklediğimizi ifade etmek istiyorum" diye konuştu.