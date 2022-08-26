Son dakika: Türkiye, Finlandiya, İsveç Daimi Ortak Mekanizmasının ilk toplantısı sona erdi
Son dakika haberleri... Türkiye, Finlandiya, İsveç Daimi Ortak Mekanizmasının ilk toplantısı sona erdi. Terörle mücadele konusunda mutabık kalındı.
Son dakika haberleri... Türkiye, Finlandiya, İsveç Daimi Ortak Mekanizmasının ilk toplantısı sona erdi. Terörle mücadele konusunda mutabık kalındı.
Türkiye, Finlandiya ve İsveç heyetleri, NATO Madrid Zirvesi'nde imzalanan mutabakat sonrası ilk toplantıyı gerçekleştirdi. Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de yapılan görüşmede, atılması gereken somut adımlar üzerinde duruldu.
Finlandiya ve İsveç, milli güvenliğine yönelik tüm tehditlere karşı Türkiye'ye tam destek vereceklerini yineledi.
Türkiye'nin, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerine onay vermek için öne sürdüğü terörle mücadeleyle ilgili şartların yerine getirilip getirilmediğini denetlemek için kurulması kararlaştırılan Daimi Ortak Mekanizma'nın ilk toplantısı bugün Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de gerçekleştirilecek.
Toplantıya, Türkiye'den Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın başkanlığında bir heyet katılıyor. İsveç ve Finlandiya'nın kurulmasını önerdiği mekanizmanın ilk toplantısında terör örgütü destekçilerinin iadesi masaya yatırılacak. Öte yandan, İsveç ve Finlandiya'nın taahhütlerini yerine getirmek için henüz bir adım atmadığı öğrenildi. Ankara, "Şartlarımız sağlanmadan üye olamazlar" diyerek kararlı duruşunu sürdürüyor. Sürecin uzaması konusunda ise Türkiye'nin değil, NATO'ya üye olmak isteyen taraf olan İsveç ve Finlandiya üzerinde zaman baskısı olması gerektiği ifade ediliyor.
İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN ÖNERİSİYLE KURULDU
NATO'ya üyelik başvurusunda bulunan İsveç ve Finlandiya ile Türkiye arasında, 28 Haziran'da İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nde Türkiye'nin endişelerini gidermeye yönelik "üçlü mutabakat muhtırası" imzalandı.
Anlaşmada taahhüt edilen adımların hayata geçirilmesi için Türkiye, Finlandiya ve İsveç dışişleri, içişleri, adalet bakanlıkları, istihbarat servisleri ile güvenlik kurumlarından uzmanların katılımıyla bir Daimi Ortak Mekanizma tesis edilmesi kararlaştırıldı. Mekanizma üçlü mutabakata ilişkin atılacak somut adımların takibini yapmak için İsveç ve Finlandiya'nın önerisiyle kuruldu. Diğer ülkelerin katılımına da açık olan Daimi Ortak Mekanizma'nın ilk toplantısı bugün gerçekleştirilecek.
İSVEÇ VE FİNLANDİYA AĞUSTOS AYINI İSTEDİ
Türkiye, ilk toplantının temmuz ayında yapılmasını teklif etti, ancak İsveç ve Finlandiya ülkelerindeki süreçler nedeniyle toplantı için ağustos ayını işaret etti. Ankara, Türkiye'nin şartlarını yerine getirmeden üyelik onayı alamayacak olan İsveç ve Finlandiya'nın ne kadar hızlı adım atarsa ittifaka o kadar hızlı üye olabileceğini ifade ediyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Altın için alım fırsatı doğacak! Uzman isim açıkladı, o tarihi dikkatle takip edin! Dolar, ONS, gram altın fiyatları...
- Memura 10 kat promosyon! Görüşmeler başladı, miktar artacak! Eski sözleşmeler iptal edilecek...
- Fenerbahçe'nin rakipleri kimler oldu? Fenerbahçe'nin grubunda kimler, hangi takımlar var?
- Avrupa Ligi kura çekimi CANLI İZLE: Avrupa Ligi kura çekimi canlı yayın nereden, nasıl izlenir? Fenerbahçe ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu mu?
- Promosyon yarışı kızıştı! Kamu bankaları da katılıyor! Emekliye hangi banka ne kadar promosyon veriyor?
- Aile sosyal yardım paraları yattı mı? Aile destek ödemeleri ne zaman yatar, başvurular sürüyor mu? 600 liraya kadar...
- Fenerbahçe Austria Wien canlı maç izle! FB - A Wien maçı canlı izle kesintisiz şifresiz izleme LİNKİ! EXXEN SPOR üyelik...
- Mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman yatacak? 2022 Mazot ve gübre desteği yattı mı?
- Noter sistemi çöktü mü, ne zaman düzelecek? 25 Ağustos Noter sistemi arıza ne zaman düzelir?
- YKS ek tercih tarihleri ne zaman başlıyor? YKS ek yerleştirme tarihleri açıklandı mı?
- Çifte müjde geldi! EYT ve sözleşmeliye kadro da çözüm netleşti! Dosyada neler var? 16 madde tek tek sıralandı...
- MEB son dakika açıkladı: İŞKUR TYP personel alımı ne zaman yapılacak? MEB TYP 60 bin personel alımı başvuruları başladı mı?