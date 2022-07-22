İsveç'te yine terör propagandası! Paçavraları direklere astılar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın uyarılarına rağmen İsveç'te terör yandaşlarının propagandaları devam ediyor. Göteborg kentindeki bazı direklere terör örgütü PKK/YPG'nin paçavraları çekildi. NATO'ya üye olabilmek için Türkiye'ye terörle mücadele sözü veren İsveç hükümetinin gerekli hukuki adımları atıp atmayacağı ise merak konusu.
İsveç'in Göteborg kentinde şehir merkezinde bulunan bazı direklere terör örgütünü simgeleyen paçavralar çekildi.
Daha sonra yetkililerin müdahalesiyle, terör örgütünün paçavraları direklerden indirildi.
İSVEÇ İSTİHBARATI, PKK VE DİĞER TERÖR ÖRGÜTLERİNİN GÖSTERİ YAPMASINI YASAKLAMAK İSTİYOR
Skandal görüntülere rağmen İsveç İstihbarat Teşkilatı Başkanı Charlotte von Essen, terör örgütü PKK ve diğer terör örgütlerinin İsveç'te eylem yapmasını yasaklamak istediklerini açıkladı.
SVD gazetesinin haberine göre, Essen, söz konusu terör örgütlerinin İsveç'te gösteri yapmasının suç sayılması gerektiğini ve eylem yapmalarının yasaklanması gerektiğini belirtti.
Essen, PKK ve diğer terör örgütlerinin varlıklarıyla destekleyenlerini suça yönlendirdiğine inandıklarını sözlerine ekledi.
Öte yandan Türkiye'nin, terör örgütü PKK/YPG'ye verdiği destek nedeniyle NATO'ya dahil olmasına karşı çıktığı İsveç'te, terör örgütü YPG/PKK taraftarları çarşamba günü korsan gösteri yaptı.
Son olarak Tahran dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan, "Şimdi bunlar bize verdikleri sözü yerine getirmedikleri takdirde bizim de bu işe olumlu bakmamız mümkün değil." demişti.
"BATI'NIN ŞU ANDA BU KONUDA KONUŞACAK ASLINDA NE MECALİ NE HAKKI VAR"
"İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda şartları yerine getirmek için gerekli adımları atmamaları halinde sürecin dondurulacağına" ilişkin sözleri hatırlatılarak, "Hangi durumlarda dondurma sürecinin gerçekleşmesi bekleniyor?" sorusunu Erdoğan, şöyle yanıtladı:
"Biz Finlandiya'ya da İsveç'e de NATO Genel Sekreteri'nin de yer aldığı masada şartlarımızı çok açık net söyledik. Gizli, saklı herhangi bir şey yok. Şartımız, bu ülkelerin terör örgütlerinin faaliyet ve gösterilerini sonlandırması, ellerindeki teröristleri iade etmesi. Biliyorsunuz PKK/PYD/YPG ve FETÖ'yü terör örgütü olarak burada kayıtlara girdik. Bunları vereceksiniz dedik. Parlamentolarına varıncaya kadar bu terör örgütünü bunlar besliyorlar. Adeta kuluçka yuvası gibi. Böyle bir durum var. Şimdi bunlar bize verdikleri sözü yerine getirmedikleri takdirde bizim de bu işe olumlu bakmamız mümkün değil.
Diğer taraftan sağ olsun bizim muhalefet zaten elimizden bütün malzemeleri hemen kapıveriyor. Onlar dediler ki 'zaten biz bu işe fırsat vermeyiz.' Bir defa Yunanistan'ın yeniden NATO'ya girmesinin önünü siz açtınız. Adamlar çıkmıştı, siz tekrar soktunuz içeri. Bunları halkımıza, hele hele gençlerimize anlatmamız lazım. Şu anda maalesef terör noktasında hemen hemen İskandinav ülkelerinin tamamı bu işin kuluçkası. Norveç de böyle. Her ne kadar şu anda Sayın Genel Sekreter oralı olsa da ama maalesef onlar da öyle. En ilerisi Almanya, orada da öyle. Fransa, Hollanda, İskandinav ülkeleri, İngiltere, İtalya öyle. Hepsinde durum bu. Batı'nın şu anda bu konuda konuşacak aslında ne mecali ne hakkı var."
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