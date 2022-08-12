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İsveç NATO'dan adım adım uzaklaşıyor! Türkiye'nin PKK şartına dolaylı yoldan muhalefet ediliyor

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.08.2022 Güncelleme Tarihi: 12.08.2022
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İsveç NATO’dan adım adım uzaklaşıyor! Türkiye’nin PKK şartına dolaylı yoldan muhalefet ediliyor

Türkiye, NATO'ya katılmak isteyen İsveç ve Finlandiya'ya terör şartı koyarak katılımlarına yeşil ışık yakmıştı. İsveç ve Finlandiya ülkeleri için terör örgütü PKK/YPG'ye destek vermeyeceği taahhüt edilerek mutabakat imzalanmıştı. İsveç'in koalisyon ortağı Sol Parti'den bazı isimler PKK flamasıyla poz verdi. Ülkenin başbakanı Andersson, duruma hemen tepki gösterdi. Sol Parti Lideri Dadgostar, yaşanan olayları kabul etmeyerek, ''Bu konuyu üç milletvekiliyle konuşabilirsiniz, benim olaylarla hiçbir ilgim yok'' açıklamasında bulundu.

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