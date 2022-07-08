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İsveç ve Finlandiya'ya NATO yolu açıldı! Almanya katılımı onayladı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.07.2022
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İsveç ve Finlandiya’ya NATO yolu açıldı! Almanya katılımı onayladı

Son dakika haberi... Kanada, Polonya ve Arnavutluk’un ardından Almanya Federal Meclisi (Bundestag), İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya katılımını onayladı. Finlandiya Dışişleri Bakanlığı, hem Almanya’nın hem de Polonya’nın onaylama haberini Almanca ve Lehçe teşekkür ederek duyurdu.

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