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Son dakika: Kırmızı bültenle aranıyordu! İsveç Türkiye'ye teslim edecek

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.08.2022
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Son dakika: Kırmızı bültenle aranıyordu! İsveç Türkiye’ye teslim edecek

Son dakika haberine göre İsveç'in Türkiye'nin dolandırıcılık suçundan kırmızı bültenle aradığı bir kişiyi iade etme kararı aldığı bildirildi. Öte yandan dolandırıcılıktan Türkiye'de 14 yıl hapis cezası bulunduğu kaydedildi.

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