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Haberler Galeri NATO'ya üye olmak isteyen İsveç'ten bir skandal daha! Türkiye'nin iadesini istediği FETÖ'cü Yılmaz Aytan'ı böyle kaçırmışlar

NATO'ya üye olmak isteyen İsveç'ten bir skandal daha! Türkiye'nin iadesini istediği FETÖ'cü Yılmaz Aytan'ı böyle kaçırmışlar

Rusya-Ukrayna savaşı sonrası NATO'ya girmek isteyen İsveç'in terör örgütü PKK/YPG'ye verdiği desteğin ardından bu kez de FETÖ skandalı ortaya çıktı. Madrid'de yapılan kritik zirve sonrası Türkiye'nin taleplerini yerine getirmeyi taahhüt eden İsveç'ten 26'sı PKK, FETÖ, DHKP- C, TİKKO üyesi 33 kişinin iadesini istemişti. Silahlı terör örgütü yönetme/kurma suçlarından iadesi istenen Yılmaz Aytan'ın ise iadesi durdurulmuştu. İsveç basınından FETÖ'cü Yılmaz Aytan ile ilgili
skandal itiraf geldi.

Giriş Tarihi: 27.07.2022 11:17 Güncelleme Tarihi: 27.07.2022 11:20
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NATO’ya üye olmak isteyen İsveç’ten bir skandal daha! Türkiye’nin iadesini istediği FETÖ’cü Yılmaz Aytan’ı böyle kaçırmışlar

Finlandiya ile NATO'ya üyelik başvurusu yapan ve NATO Zirvesinin gerçekleştirildiği İspanya'nın başkenti Madrid'de terör örgütlerine karşı Türkiye ile iş birliği taahhüdünde bulunarak üçlü muhtıraya imza atan İsveç, teröristlerin iadesine yönelik talepleri karşılıksız bırakmayı sürdürüyor. İsveç Yargıtayı, Terör Örgütü (FETÖ) mensubunun örgütün üst düzey yöneticilerinden sözde Afganistan imamı Yılmaz Aytan'ın iadesini durdurmuştu. FETÖ'cü Yılmaz Aytan ile ilgili İsveç basınından itiraf geldi.

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NATO’ya üye olmak isteyen İsveç’ten bir skandal daha! Türkiye’nin iadesini istediği FETÖ’cü Yılmaz Aytan’ı böyle kaçırmışlar

FETÖ'CÜYE YARDIM!

İsveç'te online yayınlanan Samnytt gazetesinin haberi skalnalı ortaya çıkardı. Haberde ülkede FETÖ'cülere nasıl yardım edildiği gözler öününe serilirken FETÖ'cü Yılmaz Aytan'ı Türkiye'ye iade etmemek için neler yapıldığı detaylarıyla anlattı.

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NATO’ya üye olmak isteyen İsveç’ten bir skandal daha! Türkiye’nin iadesini istediği FETÖ’cü Yılmaz Aytan’ı böyle kaçırmışlar

TERÖRİSTE YARDIM

Türkiye Adalet Bakanlığı tarafından silahlı terör örgütü yönetme/kurma suçlarından iadesi istenen, ancak İsveç tarafından iadesi durdurulan Yılmaz Aytan hakkındaki haberde "İsveç aktif bir şekilde Türkiye'nin terörizm suçlamasıyla iadesini istediği Yılmaz Aytan'a yardım etti.

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NATO’ya üye olmak isteyen İsveç’ten bir skandal daha! Türkiye’nin iadesini istediği FETÖ’cü Yılmaz Aytan’ı böyle kaçırmışlar

SKANDAL BAŞLIK

İsveç, "Aytan'ı Erdoğan'ın burnunun dibinde kaçırmayı başardı" ifadeleriyle İsveç'in açıkça Aytan'a yardım ettiği ifşa edildi.

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NATO’ya üye olmak isteyen İsveç’ten bir skandal daha! Türkiye’nin iadesini istediği FETÖ’cü Yılmaz Aytan’ı böyle kaçırmışlar

PASAPORTUNA EL KONULDU

Haberde, 2018 Aralık ayında Afganistan'da bulunan Yılmaz Aytan burada eğitimci olarak bulunduğu sırada Afganistan'ın FETÖ baskınları dolayısıyla ülkeden kaçmaya çalıştı. Afgan yetkililer ise Aytan'ı tutuklayarak ev hapsine aldılar ve pasaportuna el koydu.