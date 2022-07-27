NATO'ya üye olmak isteyen İsveç'ten bir skandal daha! Türkiye'nin iadesini istediği FETÖ'cü Yılmaz Aytan'ı böyle kaçırmışlar

Rusya-Ukrayna savaşı sonrası NATO'ya girmek isteyen İsveç'in terör örgütü PKK/YPG'ye verdiği desteğin ardından bu kez de FETÖ skandalı ortaya çıktı. Madrid'de yapılan kritik zirve sonrası Türkiye'nin taleplerini yerine getirmeyi taahhüt eden İsveç'ten 26'sı PKK, FETÖ, DHKP- C, TİKKO üyesi 33 kişinin iadesini istemişti. Silahlı terör örgütü yönetme/kurma suçlarından iadesi istenen Yılmaz Aytan'ın ise iadesi durdurulmuştu. İsveç basınından FETÖ'cü Yılmaz Aytan ile ilgili

skandal itiraf geldi.