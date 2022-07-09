PKK'lı teröristler İsveç'in başkenti Stockholm'de teröristbaşı Öcalan posterleriyle yürüdü! Güvenlik görevlileri sadece izledi
NATO müzakelerinde Türkiye'ye terörist iadesi sözü veren İsveç'in başkenti Stockholm PKK yandaşları yürüyüş düzenledi. Güvenlik görevlileri ise teröristbaşı Öcalan'ın posterleriyle slogan atan PKK'lıları izlemekle yetindi.
Stockholm'de Norra Bantorget Meydanı'nda toplanan terör örgütü yandaşları, İsveç Parlamentosu önüne kadar yürüdü.
Terör örgütü YPG/PKK'yı simgeleyen bez parçaları açan örgüt yandaşları, İsveç'in NATO'ya girmemesini ve Türkiye'ye verdiği tavizleri geri çekmesini istedi.
"Hepimiz PKK'lıyız" diye slogan atan terör yandaşları, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve Dışişleri Bakanı Ann Linde aleyhinde de slogan attı.
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