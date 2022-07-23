23 Temmuz 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Muhtıraya rağmen İsveç'te skandal görüntüler! Terör örgütü YPG/PKK yandaşları gösteri düzenledi

Muhtıraya rağmen İsveç'te skandal görüntüler! Terör örgütü YPG/PKK yandaşları gösteri düzenledi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.07.2022 Güncelleme Tarihi: 23.07.2022
ABONE OL
Muhtıraya rağmen İsveç’te skandal görüntüler! Terör örgütü YPG/PKK yandaşları gösteri düzenledi

Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında imzalanan "Üçlü Muhtıra" ile İsveç ve Finlandiya terör örgütlerine desteği keseceğini bildirmişti. Ancak İsveç'in başkenti Stockholm'den skandal görüntüler geldi. Terör örgütü YPG/PKK sempatizanları, ülkenin Türkiye ile yaptığı anlaşmayı protesto etti.

İsveç'in başkenti Stockholm'de terör örgütü YPG/PKK sempatizanları, ülkenin Türkiye ile yaptığı anlaşmayı protesto etti.

Norra Bantorget Meydanı'nda toplanan terör örgütü yandaşları, İsveç Parlamentosu önüne kadar yürüdü.

Terör örgütü YPG/PKK'yı simgeleyen bez parçaları açan örgüt yandaşları, İsveç İstihbarat Teşkilatı (SEPO) aleyhinde de slogan attı.

SEPO tarafından dün yapılan açıklamada ise terör örgütü PKK ve diğer terör örgütlerinin İsveç'te eylem yapmasının yasaklanması istenmişti.

Öte yandan, NATO'ya üyelik başvurusunda bulunan Finlandiya ve İsveç ile Türkiye arasında, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Zirvesi'nde Türkiye'nin endişelerini gidermeye yönelik üçlü muhtıra imzalanmıştı.

TERÖRE DESTEĞİ KESMEYİ TAAHHÜT ETTİLER
Muhtırada İsveç ve Finlandiya'nın terör örgütü PKK/YPG'ye destek vermeyeceği taahhüt edildi.

Başkan Erdoğan Muhtıra sonra İsveç ve Finlandiya'nın tavrına göre hareket edileceği gerekirse veto hamlesinin yapılabileceği mesajını vermişti.

İsveç’te yine terör propagandası! İSVEÇ'TE YİNE TERÖR PROPAGANDASI!
PKK’lılar İsveç teröristbaşı Öcalan posterleriyle yürüdü! PKK'LILAR İSVEÇ TERÖRİSTBAŞI ÖCALAN POSTERLERİYLE YÜRÜDÜ!
İsveç’te terör propagandasına tepki! İSVEÇ'TE TERÖR PROPAGANDASINA TEPKİ!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA