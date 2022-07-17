Türkiye İsveç'ten iadesini istemişti! Yılmaz Aytan bakın kim çıktı

Son dakika haberine göre Türkiye ile İsveç ve Finlandiya arasındaki NATO anlaşması son aylarda dünya gündemini oldukça meşgul ediyor. İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye'nin taleplerini kabul etmesinden sonra ise Türkiye Adalet Bakanlığı tarafından silahlı terör örgütü yönetme/kurma suçlarından iadesi istenen, ancak İsveç tarafından iadesi durdurulan Yılmaz Aytan bakın kim çıktı.

Giriş Tarihi: 17.07.2022 12:55 Güncelleme Tarihi: 17.07.2022 13:05 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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