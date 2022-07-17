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Türkiye İsveç'ten iadesini istemişti! Yılmaz Aytan bakın kim çıktı

Son dakika haberine göre Türkiye ile İsveç ve Finlandiya arasındaki NATO anlaşması son aylarda dünya gündemini oldukça meşgul ediyor. İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye'nin taleplerini kabul etmesinden sonra ise Türkiye Adalet Bakanlığı tarafından silahlı terör örgütü yönetme/kurma suçlarından iadesi istenen, ancak İsveç tarafından iadesi durdurulan Yılmaz Aytan bakın kim çıktı.

Giriş Tarihi: 17.07.2022 12:55 Güncelleme Tarihi: 17.07.2022 13:05
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Türkiye İsveç’ten iadesini istemişti! Yılmaz Aytan bakın kim çıktı

İsveç Yargıtayının Türkiye'ye iadesini durdurduğu Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubunun örgütün üst düzey yöneticilerinden sözde Afganistan imamı Yılmaz Aytan olduğu ortaya çıktı. Finlandiya ile NATO'ya üyelik başvurusu yapan ve NATO Zirvesinin gerçekleştirildiği İspanya'nın başkenti Madrid'de terör örgütlerine karşı Türkiye ile iş birliği taahhüdünde bulunarak üçlü muhtıraya imza atan İsveç, teröristlerin iadesine yönelik talepleri karşılıksız bırakmayı sürdürüyor.

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Türkiye İsveç’ten iadesini istemişti! Yılmaz Aytan bakın kim çıktı

SÖZDE ÜST DÜZEY YÖNETİCİ

Son olarak İsveç basınında yer alan haberle, bu ülkenin Yargıtayı tarafından bir FETÖ üyesinin iadesinin durdurulduğu bilgisi paylaşıldı. İadesi durdurulan FETÖ'cünün örgütün üst düzey yöneticilerinden Yılmaz Aytan olduğu belirtildi.

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Türkiye İsveç’ten iadesini istemişti! Yılmaz Aytan bakın kim çıktı

AFGANİSTAN'DAN GEÇMİŞ

Örgütün sözde Afganistan imamı olan ve FETÖ'ye ait okulların da sorumluluğunu üstlenen Aytan'ın örgüte yönelik operasyonlardan kaçmak için İsveç'e iltica talebinde bulunduğu, isteğinin kabul edilmesiyle Afganistan'dan bu ülkeye geçtiği öğrenildi.

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Türkiye İsveç’ten iadesini istemişti! Yılmaz Aytan bakın kim çıktı

3 YILDIR İSVEÇ'TE YAŞIYORMUŞ

Yaklaşık 3 yıldan bu yana İsveç'te yaşayan ve örgütün şifreli haberleşme ağı ByLock kullanıcısı da olan Aytan'ın, Burdur Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmayla örgütün üst düzey yöneticileri arasında ve yurt dışı yapılanmada yer aldığı belirlendi.

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Türkiye İsveç’ten iadesini istemişti! Yılmaz Aytan bakın kim çıktı

İADESİ İSTENMİŞTİ

Burdur Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı talepname çerçevesinde Adalet Bakanlığı'nın, Yılmaz Aytan'ın "Silahlı terör örgütü yönetme/kurma" suçundan İsveç'ten iadesini istediği ortaya çıktı.