Bakan Çavuşoğlu: İsveç ve Finlandiya ile 26 Ağustos’ta ortak mutabakat toplantısı yapılacak

AB ÜYELİK SÜRECİ

Üyelik sürecimizle ilgili bir mesafe görmüyoruz. Biz teknik anlamda siyasi engelleri kaldırıp müzakere etmeye hazırız diyeceğiz. AB Tarafından samimi bir yaklaşım görmüyoruz. Biraz oyalamaca var.

Avrupa'da bazı sorunlar var. Bu sorunların çözümü için tek başına irade koyabilen tek ülke Türkiye. Sorunların çözümü konusunda kafa yoran ve somut adımlar atan ülke Türkiye.

Bizim bugüne kadar yaptıklarımızı AB ile yapsaydık AB küresel bir aktör olurdu. Türkiye vazgeçilmez bir ülke. Fırsatlar nasıl değerlendirilmeli bunu görüşmeliyiz. Avrupa'nın buna ihtiyacı var.

Rejim de var muhalefet de var. 11 yılı geçti. Birçok insan öldü. Bir çok insan ülkesini terk etti. Bu insanlar dönmeli. Ateşkes olmadan kimse inşa konusunda yardım etmiyor. Türkiye olarak biz elimizden geleni yaparız ama tüm bunların öbeğinde ateşkes. Bunun için de çalışmalarımızı hızlandıracağız.