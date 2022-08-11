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Bakan Çavuşoğlu: İsveç ve Finlandiya ile 26 Ağustos'ta ortak mutabakat toplantısı yapılacak

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Giriş Tarihi: 11.08.2022 Güncelleme Tarihi: 11.08.2022
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Bakan Çavuşoğlu: İsveç ve Finlandiya ile 26 Ağustos’ta ortak mutabakat toplantısı yapılacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "2023 ve Ötesinde Akil ve Müşfik Türk Diplomasisi" temalı XIII. Büyükelçiler Konferansı Kapanış töreninde konuştu. Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyeliğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Çavuşoğlu, "Ortak mutabakat toplantısı 26 Ağustos'ta yapılacak." dedi. Suriye'ye olası askeri harekat hakkında da bilgi veren Bakan Çavuşoğlu, "Suriye ile şu anda direkt bir temas söz konusu değil. İstihbaratlar arası görüşmeler yeniden başladı." diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "2023 ve Ötesinde Akil ve Müşfik Türk Diplomasisi" temalı XIII. Büyükelçiler Konferansı Kapanış töreninde basın mensuplarının sorularına yanıt verdi.

Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyeliğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Çavuşoğlu, "Ortak mutabakat toplantısı 26 Ağustos'ta yapılacak." dedi. Suriye'ye olası askeri harekat hakkında da bilgi veren Bakan Çavuşoğlu, "Suriye ile şu anda direkt bir temas söz konusu değil. İstihbaratlar arası görüşmeler yeniden başladı." diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN NATO ÜYELİKLERİ

"Henüz bu belgeler ve açıklamalarda taahhüt ettiklerini yerine getirmediklerini görüyoruz ama biz somut adımlar görmek istediğimizi söylüyoruz. Onlar da Ağustos ayını teklif ettiler, 26 Ağustos'ta bu mekanizma inşallah ilk toplantısını gerçekleştirir.

NORMALLEŞME SÜRECİ

Normalleşme süreci bizim ilkelerimizden vazgeçtiğimiz anlamına gelmiyor özellikle Filistin konusunda. İsrail ile karşılıklı adımlar atıyoruz. Tekrar büyükelçi atanması için adımlar atılacağını duyurmuştuk

AB ÜYELİK SÜRECİ

Üyelik sürecimizle ilgili bir mesafe görmüyoruz. Biz teknik anlamda siyasi engelleri kaldırıp müzakere etmeye hazırız diyeceğiz. AB Tarafından samimi bir yaklaşım görmüyoruz. Biraz oyalamaca var.

Avrupa'da bazı sorunlar var. Bu sorunların çözümü için tek başına irade koyabilen tek ülke Türkiye. Sorunların çözümü konusunda kafa yoran ve somut adımlar atan ülke Türkiye.

Bizim bugüne kadar yaptıklarımızı AB ile yapsaydık AB küresel bir aktör olurdu. Türkiye vazgeçilmez bir ülke. Fırsatlar nasıl değerlendirilmeli bunu görüşmeliyiz. Avrupa'nın buna ihtiyacı var.

Rejim de var muhalefet de var. 11 yılı geçti. Birçok insan öldü. Bir çok insan ülkesini terk etti. Bu insanlar dönmeli. Ateşkes olmadan kimse inşa konusunda yardım etmiyor. Türkiye olarak biz elimizden geleni yaparız ama tüm bunların öbeğinde ateşkes. Bunun için de çalışmalarımızı hızlandıracağız.

YUNANİSTAN İLE İKİLİ İLİŞKİLER

Yunanistan'ın Türkiye aleyhine başlattığı bir kampanyaların ardından. Ori konferansında bizim ayak üstü selamlaşmamız oldu. Madrid'de ben Dendias'ı ayak üstü gördüm. Onun dışında bir görüşme olmadı. Toplantıya ev sahipliği yapma sırası bizde ama Yunan tarafı kaç yıl oldu gelmiyor. İstişari görüşmeler var. Burada tüm sorunların kapsamlı çözülmesi konusunda Türkiye irade koyuyor.

TÜRKİYE-SURİYE İLİŞKİLERİ: İSTİHBARATLAR ARASI GÖRÜŞME OLDU

Şu anda böyle bir temas söz konusu değil. Sonuçta uzun zamandır Putin ve Rus yetkililer 'Sizi rejimle görüştürelim' dediler. Bir ara istihbaratlar arasında bir görüşme olmuştu. Şimdi tekrar başladı. Bu görüşmelerde önemli konular ele alınıyor. Belgrad'da diğer bakanlarla sohbet ederken Suriye Dışişleri Bakanıyla kısa bir sohbetim oldu. Teröristlerin temizlenmesi lazım. Muhalif olan Suriyelilerle Rejim arasında bir barışın gerekli olduğunu ve Türkiye olarak destek vereceğimizi her zaman söylüyoruz.

Bölücü terör örgütlerine karşı verilecek mücadeleyi de biz destekleriz. Suriye topraklarında gözümüz yok. Ama Suriye'de birlik beraberlik olmazsa Suriye bölünebilir. Bunu engelleyebilmek için Suriye'de güçlü bir yönetim lazım. Onun dışında herhangi bir temas olmadı."

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