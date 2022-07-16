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İsveç basınından Yargıtay hakkında flaş FETÖ iddiası! Elebaşlarından birinin Türkiye'ye iadesi durduruldu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 16.07.2022 Güncelleme Tarihi: 16.07.2022
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İsveç basınından Yargıtay hakkında flaş FETÖ iddiası! Elebaşlarından birinin Türkiye’ye iadesi durduruldu

Terör örgütlerine sahip çıkan İsveç, Türkiye'ye teröristlerin iadesi sözünü vermesine rağmen tersine hamle yapmaya devam ediyor. İsveç basınında çıkan bir haberde, Yargıtayın Türkiye'ye FETÖ elebaşlarından birinin iadesini durdurduğunu yazdı.

İsveç'te Yargıtayın Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşlarından birinin Türkiye'ye iade edilmesini durdurduğu bildirildi.

Dagens Juridik gazetesinin haberinde, 2018'de İsveç'te oturum izni verilen ve FETÖ elebaşlarından olduğu gerekçesiyle Türkiye tarafından iadesi istenilen 48 yaşındaki kişinin iadesinin Yargıtay tarafından durdurulduğu belirtildi.

Türkiye'nin iadesini istediği kişinin FETÖ'nün sözde Afganistan imamı olduğu ve bylock kullandığının tespit edildiği ifade edilen haberde, 2018'de İsveç'ten sığınma talep ettiği ve o tarihten beri İsveç'te oturma ve çalışma izni olduğu kaydedildi.

Haberde, söz konusu kişinin bylock kullanması ve FETÖ'ye sempati duymasının İsveç'te suç teşkil etmediği, bu yüzden Türkiye'ye iadesinin durdurulduğu aktarıldı.

Öte yandan, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde resmi haber ajansı TT'ye yaptığı açıklamada, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine yılbaşından önce izin vereceğini umduğunu ama bundan emin olmadığını söyledi.

Türkiye'nin 2019'dan bu yana 16 kişiyi İsveç'ten talep ettiğini aktaran Linde, "Bunlardan 9'u İsveç'te olmadığı için talep geri çekildi. Yargıtay bunlardan 4'ünün iade edilmemesi gerektiğine karar verdi, 3 kişi de iade edildi." ifadelerini kullandı.

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