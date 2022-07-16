İsveç basınından Yargıtay hakkında flaş FETÖ iddiası! Elebaşlarından birinin Türkiye’ye iadesi durduruldu

Türkiye'nin iadesini istediği kişinin FETÖ'nün sözde Afganistan imamı olduğu ve bylock kullandığının tespit edildiği ifade edilen haberde, 2018'de İsveç'ten sığınma talep ettiği ve o tarihten beri İsveç'te oturma ve çalışma izni olduğu kaydedildi.