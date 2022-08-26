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Son dakika: MSB duyurdu: Fırat Kalkanı bölgesinde PKK'ya darbe

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Giriş Tarihi: 26.08.2022 Güncelleme Tarihi: 26.08.2022
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Son dakika: MSB duyurdu: Fırat Kalkanı bölgesinde PKK’ya darbe

Son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 6 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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