Son dakika | İsveç Türkiye’nin çizdiği yola geldi: NATO için koşulları yerine getireceğiz

BAŞKAN ERDOĞAN MECLİS'İ İŞARET ETMİŞTİ

Başkan Erdoğan "Türkiye ve NATO ile birlikte bu muhtıranın kazananı Finlandiya ve İsveç halkıdır. İsveç 73 teröristin Türkiye'ye iadesi için söz verdi. PKK, YPG, PYD, FETÖ, bunların silinip atılması için yasal düzenlemeleri bir an önce bitirmeleri lazım. Yasaları değiştireceğinize, teröristleri vereceğinize söz veriyorsunuz, bunlar yerine gelmezse kusura bakmayın. Biz Meclis'te bunu geçirmedikten sonra zaten bu iş yürümez. İki ülke üzerlerine düşeni yapmazsa biz de bunu Meclis'e göndermeyiz" şeklinde konuştu. Muhalefetin 'Kazanım yok' iddialarına karşılık olarak siyaset bilmezliklerine işaret ederek "Sözlerini tutmazlarsa biz bunu zaten TBMM'den geçirmeyiz" dedi.