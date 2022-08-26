26 Ağustos 2022, Cuma
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Sarallar grubunun 'Musto' lakaplı tetikçisi yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.08.2022
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Sarallar grubunun ’Musto’ lakaplı tetikçisi yakalandı

Sarallar olarak bilinen silahlı suç örgütünün tetikçiliğini yapan V.R., organize polisi tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin evinde 1 silah ve 42 mermi ele geçirildi.

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