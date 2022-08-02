KPSS lisans sınavı iptal mi olacak? KPSS 2022 tekrarlanacak mı, soru iptal olursa ne olur?
KPSS lisans sınavı iptal mi olacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan KPSS'deki bazı soruların daha önceden yayınlandığına ilişkin iddialar sonrası Devlet Denetleme Kurumu'na inceleme talimatı verdi. Açıklama sonrasında sınava giren adaylar sınavın iptal olup olmayacağını merak ediyor. Peki, KPSS lisans sınavı iptal mi olacak? KPSS 2022 yeniden mi yapılacak, soru iptal olursa ne olur?
KPSS lisans sınavı iptal mi olacak? KPSS 2022 yeniden mi yapılacak, soru iptal olursa ne olur? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan KPSS'deki bazı soruların daha önceden yayınlandığına ilişkin iddialar sonrası Devlet Denetleme Kurumu'na inceleme talimatı verdi. Açıklama sonrasında sınavın yenilenip yenilenmeyeceği merak ediliyor. Peki, KPSS lisans sınavı iptal mi olacak? KPSS 2022 yeniden mi yapılacak, soru iptal olursa ne olur?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan KPSS'deki bazı soruların daha önceden yayınlandığına ilişkin iddialar sonrası Devlet Denetleme Kurumu'na inceleme talimatı verdi.
TEK BİR EVLADIMIZI MAĞDUR ETMEYİZ
Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada "Devlet Denetleme Kurulumuzun 2022 KPSS ile ilgili yapacağı inceleme sonucunda elde edilen veriler titizlikle değerlendirilecek, gerekli adımlar ivedilikle atılacaktır. Tek bir evladımızın dahi mağdur olmasına asla müsaade etmeyiz." ifadelerini kullandı.
ÖSYM: İDDİALAR ASILSIZ
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), geçen hafta sonu gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavı'yla ilgili (KPSS), "Bazı sınav sorularının bir yayınevinin deneme sınavı sorularıyla aynı olduğuna ilişkin sosyal medya platformlarında ortaya atılan iddiaların incelemelerimiz neticesinde asılsız olduğu anlaşılmıştır" açıklamasını yaptı.
ÖSYM'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "2022 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Sınavı ile Eğitim Bilimleri Sınavı 31 Temmuz 2022 Pazar günü sabah ve öğleden sonra oturumlarında güvenli bir biçimde gerçekleştirilmiştir. Bazı sınav sorularının bir yayınevinin deneme sınavı sorularıyla aynı olduğuna ilişkin sosyal medya platformlarında ortaya atılan iddiaların incelemelerimiz neticesinde asılsız olduğu anlaşılmıştır" denildi.
KPSS 2022 TEKRARLANACAK MI, SORU İPTAL OLURSA NE OLUR?
Sınavın tekrarlanacağına ya da sorunun iptal olacağına yönelik henüz açıklama bulunmamaktadır. Açıklama geldiği takdirde detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
İşte tartışmalara yol açan, gündem olan o sorular;
Devlet Denetleme Kurulunun Kuruluşu, Görev ve Yetkileri
Devlet Denetleme Kurulu
MADDE 3- (1) Devlet Denetleme Kurulu, Cumhurbaşkanlığına bağlı üst denetleme organıdır.
Kurul; Başkan ve sekiz üyeden oluşan Kurul Karar Organı ile denetim ve soruşturma grupları, Kurul
Sekreterliği ve ona bağlı idari birimlerden oluşur.
(2) Kurul Cumhurbaşkanlığına bağlıdır. Kurul Başkan ve üyeleri Cumhurbaşkanına karşı sorumludur.
Devlet Denetleme Kurulunun görevleri
Cumhurbaşkanının emriyle çalışan Devlet Denetleme Kurulunun görevleri şunlardır:
a) İdarenin hukuka uygunluğunun, düzenli ve verimli şekilde yürütülmesinin ve geliştirilmesinin sağlanması amacıyla, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında ve sermayesinin yarısından fazlasına bu kurum ve kuruluşların katıldığı her türlü kuruluşta, kamu kurumu niteliğinde olan meslek kuruluşlarında, her düzeydeki işçi ve işveren meslek kuruluşlarında, kamuya yararlı derneklerde, vakıflarda, kooperatiflerde, birliklerde ve bu kurum ve kuruluşların her türlü ortaklık ve iştiraklerinde, her türlü idari soruşturma, inceleme, araştırma ve denetlemeleri yapmak,
b) Kamu kurum ve kuruluşlarının teftiş ve denetim birimleri arasında koordinasyon ve uyumlaştırma faaliyetlerini yürütmek,
c) Antlaşma veya sözleşmelerdeki esaslar çerçevesinde uluslararası kuruluş ve örgütlerde inceleme ve araştırma yapmak,
ç) Kamu yönetimi ve kamu hizmetlerinin sunumunda saydamlık, verimlilik, etkinlik ve iyi yönetişim alanlarında çalışmalar yapmak,
d) Uluslararası kurum ve kuruluşlar nezdinde görev alanıyla ilgili olarak katkı sağlamak ve çalışmalarda bulunmak, yapılan katkı ve çalışmaları izlemek ve gerektiğinde koordine etmek,
e) Mevzuatta verilen diğer görevleri yapmak,
f) Cumhurbaşkanının vereceği diğer işleri yapmak.
Devlet Denetleme Kurulunun yetkileri
Devlet Denetleme Kurulunun yetkileri şunlardır;
a) Kapsam maddesindeki kurum, kuruluş ve birimlerin her kademe ve rütbedeki görevlileriyle doğrudan yazışmaya, gerekli gördüğü elektronik ve fiziki ortamdaki gizli veya açık her türlü bilgi, belge, defter, kayıt, envanter, malzeme, mühimmat, taşınır ve taşınmazları işlem ve olayın her safhasında incelemeye, mahiyetleri uygun olanları gerektiğinde belirlediği yere istemeye veya getirtmeye, bilgi almak üzere her kademe, rütbe ve sınıftan ilgilileri çağırmaya, kurum ve kuruluşlardan temsilci istemeye yetkilidir.
b) Kurul kendisine intikal eden konulardan gerekli görülenleri ilgili mercilere aktarır. Bu durumda ilgili merciler yapılan iş ve işlemler hakkında Kurulu ivedilikle bilgilendirir ve gerekli belgeleri Kurula gönderir.
c) Gizli ve açık her türlü bilgi ve belgeyi, kamu kurumları ile bankalar dahil diğer gerçek ve tüzel kişilerden isteyebilir. Bu talepler geciktirilmeksizin yerine getirilir.
ç) Denetleme faaliyetine yardımcı olmak üzere kurum ve kuruluşların her kademe ve rütbedeki personelini görevlendirebilir. Kurul Başkanlığının bu konudaki talebi gecikmeksizin karşılanır.
d) İlgili mevzuat çerçevesinde bilirkişi görevlendirilebilir.
e) Kurum ve kuruluşlarca başlatılan denetlemeleri koordine edebilir veya gerektiğinde işe el koyarak yapılmış çalışmalarla ilgili bilgi ve belgeleri devralabilir.
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