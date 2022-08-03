03 Ağustos 2022, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kuruluş Osman
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
ÖSYM Başkanı Halis Aygün görevden alındı! 2022 KPSS sınavıyla ilgili yeni karar ne olacak?
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, geçtimiz hafta sonu yapılan KPSS'deki bazı sınav sorularının bir yayınevinin deneme sınavı sorularıyla aynı olduğuna ilişkin iddiaların ardından görevinden alındı. Başkan Erdoğan, DDK’ya 2022 KPSS için inceleme talimatı verdi. Süreç nasıl işleyecek? Ayrıntılar A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.