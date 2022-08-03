ÖSYM Başkanı Halis Aygün görevden alındı! 2022 KPSS sınavıyla ilgili yeni karar ne olacak?

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, geçtimiz hafta sonu yapılan KPSS'deki bazı sınav sorularının bir yayınevinin deneme sınavı sorularıyla aynı olduğuna ilişkin iddiaların ardından görevinden alındı. Başkan Erdoğan, DDK’ya 2022 KPSS için inceleme talimatı verdi. Süreç nasıl işleyecek? Ayrıntılar A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN