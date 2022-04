TÜGVA’ya saldıran bombacı bir yıl Erbil’de yaşamış

İKİNCİ GÖZALTI YARDIM VE YATAKLIKTAN...

Veterinerlik Fakültesi Mezunu olan fakaf hiç çalışmadığı ifade edilen ve Pendik'te gözaltına alınan B.Y.'nin evinde bir USB Bellek ve bir zarfın içerisinde dövizler bulunmuştu. 3'ü Tuzla, 1'i Beykoz, 1'i Küçükçekmece'de toplam beş adrese düzenlenen operasyonda yapılan aramalarda B.Y.'nin olaydan sonra kaçarken giydiği kıyafetler de bulunmuştu. B.Y. ile irtibatlı olan K.Ç. isimli bir kişi daha operasyonla gözaltına alınmıştı. B.Y. ile birlikte yakalanan K.Ç.'nin "Yardım ve Yataklık" suçundan gözaltına alındığı ifade edildi. Paralar, zarf ve USB Bellek detaylı bir şekilde incelemeye alındı. B.Y.'nin yerleştirdiği "Zaman Ayarlı Boru Tipi" bombanın "Kara Barut" kullanılarak hazırlandığı ve zaman ayarlayıcı olarak oda parfümü düzeneği kullanıldığı iddia edilmişti. Farklı kıyafetlerle kaçış görüntülerinden sonra yakalanma anının görüntüleri de ortaya çıkan B.Y. ile K.Ç.'nin İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusu devam ediyor.

