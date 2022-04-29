TÜGVA'ya saldıran bombacı bir yıl Erbil'de yaşamış
İstanbul Gaziosmanpaşa'da TÜGVA temsilciliğinin bulunduğu binanın önüne bomba koyan ve kısa sürede yakalanan B.Y.'nin 2019'da resmi yollarla Şırnak'tan Kuzey Irak'ta Erbil'e gittiği ve bir yıl sonra geri döndüğü tespit edildi.
İstanbul'un Gaziosmanpaşa İlçesi'ndeki Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Temsilciliği Binası'na 21 Nisan Perşembe sabahı saat 05.46'da El Yapımı Patlayıcı (EYP) bırakan 27 yaşındaki B.Y., İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün titiz ve başarılı çalışmasıyla çok kısa sürede yakalandı. Teröristin yakalandığını, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "21 Nisan günü saat 05:46'da İstanbul Gaziosmanpaşa TÜGVA Temsilciliği Binası önüne el yapımı patlayıcı bırakan terörist B.Y., İstanbul Polisi'nin başarılı operasyonu ile yakalandı. Polis Teşkilatımıza ve Emniyet İstihbarat Birimlerimize tebrikler" diyerek duyurdu.
TUZLA'DA AİLESİYLE BİRLİKTE YAŞIYORMUŞ...
Binlerce güvenlik kamera görüntüsünü izleyerek teröristin açık kimliğini tespit eden İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün başarılı operasyonuyla ilgili bazı yeni detaylara ulaşıldı. Yeni bilgilere göre; yakalanan B.Y., 2019 yılında Şırnak'tan Kuzey Irak'ta Erbil'e gitti ve Erbil'de bir yıl kaldıktan sonra Türkiye'ye geri döndü. Halkların Birleşik Devrim Hareketi 'nin (HBDH) Uyuyan Hücresi'ne bağlı olduğu ve geçmişte herhangi bir suç kaydı bulunmadığı iddia edilen B.Y.'nin cep telefonunu Tuzla'da ailesiyle birlikte kaldığı evde bıraktığı ve bombayı yerleştirmeye gittiğinde cep telefonunu yanına almadığı ifade edilmişti. İrtibatları araştırılan B.Y.'nin bombayı yerleştirdikten sonra kaçarken polise yakalanmamak için üç defa kıyafet değiştirdiği ortaya çıkmıştı.
İKİNCİ GÖZALTI YARDIM VE YATAKLIKTAN...
Veterinerlik Fakültesi Mezunu olan fakaf hiç çalışmadığı ifade edilen ve Pendik'te gözaltına alınan B.Y.'nin evinde bir USB Bellek ve bir zarfın içerisinde dövizler bulunmuştu. 3'ü Tuzla, 1'i Beykoz, 1'i Küçükçekmece'de toplam beş adrese düzenlenen operasyonda yapılan aramalarda B.Y.'nin olaydan sonra kaçarken giydiği kıyafetler de bulunmuştu. B.Y. ile irtibatlı olan K.Ç. isimli bir kişi daha operasyonla gözaltına alınmıştı. B.Y. ile birlikte yakalanan K.Ç.'nin "Yardım ve Yataklık" suçundan gözaltına alındığı ifade edildi. Paralar, zarf ve USB Bellek detaylı bir şekilde incelemeye alındı. B.Y.'nin yerleştirdiği "Zaman Ayarlı Boru Tipi" bombanın "Kara Barut" kullanılarak hazırlandığı ve zaman ayarlayıcı olarak oda parfümü düzeneği kullanıldığı iddia edilmişti. Farklı kıyafetlerle kaçış görüntülerinden sonra yakalanma anının görüntüleri de ortaya çıkan B.Y. ile K.Ç.'nin İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusu devam ediyor.
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