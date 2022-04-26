İstanbul Gaziosmanpaşa TÜGVA’ya saldıran terörist yakalandı! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı

İŞTE OPERASYON DETAYLARI! 3 KEZ KIYAFET DEĞİŞTİRDİ

Binlerce güvenlik kamerasının incelenmesi sonucu tespit edilen kadının PKK'nın uyuyan hücresinden olduğu, poliste kaydının bulunmadığı yakalanmamak için de olaydan sonra 3 kez kıyafet değiştirdiği ortaya çıktı. 21 Nisan'da saat 05:46'da, İstanbul Gaziosmanpaşa TÜGVA Temsilciliği binası önüne el yapımı patlayıcı bırakan terörist B. Y., İstanbul Polisi'nin başarılı operasyonu ile yakalandı.

BİNLERCE GÜVENLİK KAMERASI İNCELENDİ



İstanbul polisinin binlerce güvenlik kamerasını incelediği kadının Edirnekapı ve Halkalı'da izine rastlandıktan sonra Tuzla'da gözaltına alındığı öğrenildi.

3 KEZ KIYAFET DEĞİŞTİRMİŞ



SABAH terörist B.Y. ile ilgili detaylara ulaştı. PKK'ya bağlı Halkların Birleşik Devrim Hareketi (HBDH) adlı oluşum içerisinde yer alan B.Y.'nin poliste suç kaydının da bulunmadığı öğrenildi.