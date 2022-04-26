İstanbul Gaziosmanpaşa TÜGVA'ya saldıran terörist yakalandı! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İstanbul Gaziosmanpaşa TÜGVA Temsilciliği binası önüne el yapımı patlayıcı bırakan terörist B.Y, İstanbul polisinin başarılı operasyonu ile yakalandı." dedi.
SON DAKİKA: İstanbul'da TÜGVA'ya düzenlenen saldırı ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.
"TÜGVA SALDIRGANI TERÖRİST YAKALANDI"
Twitter'dan paylaşımda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "21 Nisan günü saat 05:46'da, İstanbul Gaziosmanpaşa TÜGVA Temsilciliği binası önüne el yapımı patlayıcı bırakan terörist B. Y., İstanbul Polisi'nin başarılı operasyonu ile yakalandı." açıklamasını yaptı.
BAKAN SOYLU'DAN TEBRİK
Başarılı operasyondan dolayı Bakan Soylu, Polis Teşkilatı ve Emniyet İstihbarat birimlerimlerini tebrik etti.
İŞTE OPERASYON DETAYLARI! 3 KEZ KIYAFET DEĞİŞTİRDİ
Binlerce güvenlik kamerasının incelenmesi sonucu tespit edilen kadının PKK'nın uyuyan hücresinden olduğu, poliste kaydının bulunmadığı yakalanmamak için de olaydan sonra 3 kez kıyafet değiştirdiği ortaya çıktı. 21 Nisan'da saat 05:46'da, İstanbul Gaziosmanpaşa TÜGVA Temsilciliği binası önüne el yapımı patlayıcı bırakan terörist B. Y., İstanbul Polisi'nin başarılı operasyonu ile yakalandı.
BİNLERCE GÜVENLİK KAMERASI İNCELENDİ
İstanbul polisinin binlerce güvenlik kamerasını incelediği kadının Edirnekapı ve Halkalı'da izine rastlandıktan sonra Tuzla'da gözaltına alındığı öğrenildi.
3 KEZ KIYAFET DEĞİŞTİRMİŞ
SABAH terörist B.Y. ile ilgili detaylara ulaştı. PKK'ya bağlı Halkların Birleşik Devrim Hareketi (HBDH) adlı oluşum içerisinde yer alan B.Y.'nin poliste suç kaydının da bulunmadığı öğrenildi.
NELER YAŞANMIŞTI?
SABAH SAATLERİNDE GERÇEKLEŞMİŞTİ
Hürriyet Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan TÜGVA Şubesi önünde sabah 05.30 sıralarında patlama yaşanmıştı.
Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, binada maddi hasar meydana geldi. Bölgeye çok sayıda polis ekibi ve bomba imha ekipleri sevk edildi. Olay yerinde incelemelerde bulunan ekipler, patlamaya el yapımı bir bombanın neden olduğunu belirledi.
''FAİLLERİ TESPİT ETTİK''
Patlamanın ardından konuşma yapan İçişleri Bakanı Soylu "İstanbul'daki bomba boru tipli pil düzeneğiyle çalışan bomba Bursa'daki el yapımı uzaktan kumandalı patlayıcı. Bursa'daki İstanbul'daki olayın faillerini tespit ettik. PKK'ya taşeronluk yapan iki örgütle bağlantılılar. Eylemleri PKK'ya taşeronluk yapan MLKP ve DHKP-C terör örgütleri gerçekleştirdi." demişti.
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