TÜGVA binasına yapılan saldırıyla bağlantılı 1 kişi daha yakalandı!



Saldırıyla ilgili başlatılan soruşturma ile ilgili B.Y.'nin İstanbul'da kullandığı 3'ü Tuzla, biri Beykoz ve biri de Küçükçekmece ilçelerinde toplam 5 adrese yönelik yapılan aramalarda, şahsın eylemden sonra dönüş anında giydiği kıyafetler ve dijital malzemelere incelenmek üzere el konuldu. Yapılan incelemelerde, eylemi gerçekleştiren şüpheli B.Y. ile irtibatlı olduğu saptanan K.Ç. adlı bir şüphelinin daha bu sabah düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.