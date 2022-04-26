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Terör saldırısı için neden TÜGVA seçildi? TÜGVA'ya yönelik yapılan algı operasyonlarının arkasında ne var? Emin Pazarcı A Haber'de yorumladı

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 26.04.2022 Güncelleme Tarihi: 26.04.2022
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Terör saldırısı için neden TÜGVA seçildi? TÜGVA’ya yönelik yapılan algı operasyonlarının arkasında ne var? Emin Pazarcı A Haber’de yorumladı

PKK'nın Türkiye'ye yönelik "Metropol şehirlerde eylemler yapacağız" tehdidinin ardından İstanbul'da TÜGVA binasına bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıyı düzenleyen teröristin görüntüleri ortaya çıkarken Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, TÜGVA'ya karşı yapılan algı operasyonunu ve bombalı saldırının amacını A Haber ekranlarında değerlendirdi. Peki neden TÜGVA hedef olarak seçildi? İşte detaylar...

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da TÜGVA binasına yapılan bombalı saldırıya ilişkin A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına konuşan Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı önemli açıklamalarda bulundu.

BU SALDIRININ YANSIMALARI OLACAK

PKK Türkiye'ye yönelik tehditlerde bulunmuştu ve bu eylemleri de gerçekleştirmeye başladılar. Allah'tan ölü ve yaralımız yok. Ama bu saldırının yansımaları da olacaktır.

Terör saldırısı için neden TÜGVA seçildi? TERÖR SALDIRISI İÇİN NEDEN TÜGVA SEÇİLDİ?

TÜGVA UZUN SÜREDİR KİRLETİLMEK İSTENİYOR

TÜGVA uzun süredir kirletilmeye çalışan ve iftiraların hedefinde olan bir kurumdu. Oraya bir bomba atılıyor. Bunun amacı bir yankı uyandırmaktı. Küçük bir eylem olarak kaldı ve iyi ki ölü ve yaralı olmadı.

AİLELER ÇOCUKLARINI GÖNDERİRKEN DİKKAT EDECEK... AMAÇLARI KORKUTMAK

Şimdi o aileler evlatlarını TÜGVA'ya gönderirken daha dikkatli olacak. Çünkü TÜGVA'yı korkutmak ve sindirmek istiyorlar. Bombalı saldırılar, iftira kampanyaları, kira kontratlarının iptal edilmesi gibi çok farklı alanlardan saldırıyorlar.

İLK GÖRÜNTÜDEKİ KADIN YAŞLI GİBİ DURUYOR AMA...

Bu teröristin kimse ilk başta eylem yaptığını söyleyemez. İlk görüntülerde yaşlıca bir kadın gibi duruyor ama sonrasında titiz bir çalışmayla üzerinde çalışmalar yapılıp detaylar ortaya çıkartıldı.

TÜRKİYE'Yİ KİMLER KARIŞTIRMAK İSTİYOR?

Burada üzerinde durulması gereken Türkiye'yi kimler karıştırmak istiyor? Amaçları Türkiye'yi geçmişe döndürmek. Hani Türkiye ve metropoller kan gölüne dönecekti? Yapabildikleri birkaç cılız eylem.

YENİ EYLEMLERE HAZIRLIKLI OLMAK GEREKİYOR

Bu tarz eylemlere hazırlıklı olmak gerekiyor. MİT, polisimiz çalışıyor. Vatandaşlarımız da dikkatli olmak zorunda. Şüpheli durumlarda hemen yetkilerle iletişime geçilmeli.

GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

İstanbul Gaziosmanpaşa'daki TÜGVA Temsilciliği önüne 21 Nisan'da el yapımı patlayıcı bırakan terörist B.Y'nin, olay yerini terk ettikten sonra güvenlik kameralarınca çekilen görüntüleri ve fotoğrafları ortaya çıktı.

Görüntülerde terörist B.Y'nin önce merdivenden indiği, daha sonra elinde poşetle sokakta yürüdüğü, ardından bir markete girdiği görülüyor. B.Y'nin bu süre içerisinde kıyafetlerini de değiştirdiği görüntülere yansıyor.

B.Y. HAKKINDAKİ TESPİTLER

İstanbul'da yaşadığı belirlenen B.Y'nin, 2019-2020 arasında farklı tarihlerde 3 kez Irak sınırındaki Şırnak Habur Sınır Kapısı'ndan çıkış-giriş yaptığı tespit edildi. B.Y'nin, 6-11 Aralık 2021'de Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da da bulunduğu ortaya çıktı.

Ayrıca B.Y'nin babası K.Y'nin 2009'da terör örgütü PKK propagandası yapmaktan tutuklandığı, 2011'de tahliye edildiği, cezaevinde kaldığında açlık grevi eylemi gerçekleştirdiği belirlendi.

B.Y'nin ağabeyi M.Y'nin de 2002'de PKK içerisindeki faaliyetleri nedeniyle tutuklandığı, cezaevinde kaldığı dönemde açlık grevi eylemlerine katıldığı tespit edildi.

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