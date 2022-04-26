Terör saldırısı için neden TÜGVA seçildi? TÜGVA’ya yönelik yapılan algı operasyonlarının arkasında ne var? Emin Pazarcı A Haber’de yorumladı

TÜGVA UZUN SÜREDİR KİRLETİLMEK İSTENİYOR

TÜGVA uzun süredir kirletilmeye çalışan ve iftiraların hedefinde olan bir kurumdu. Oraya bir bomba atılıyor. Bunun amacı bir yankı uyandırmaktı. Küçük bir eylem olarak kaldı ve iyi ki ölü ve yaralı olmadı.