İşte CHP’li İBB’nin iflas raporu! ’Her şey güzel olacak’ dedi İBB’yi batırdı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) toplu ulaşımaya, suya ve ekmeğe yaptığı fahiş zamların ve sınırsız borçlanmanın nedeni belli oldu. Maliyeti 165 milyon TL olan deniz taksiden sadece 54 bin lira gelir sağlandığı, iştiraklere 119 yeni yönetim kurulu üyesi yapıldığı, 1 litre sütü 3.26 lira daha fazla maliyetle temin ettiği, 10 Youtuber'a 502 bin TL ödendiği belirlendi.