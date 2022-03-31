İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan skandal üstüne skandal! Çevre 1’i kendine tahsis etti yeni tekne yaptırdı
Son dakika haberine göre: İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığına aday olduğu dönemde "Trafik İstanbul'un kaderi değil. Bu sorunu çözeceğim" diyen Ekrem İmamoğlu, kendi trafik sorununu çözdü. Vatandaş trafik çilesi çekerken, kendi işe gidip gelerken tekne kullanmanın sefasını sürdü. İmamoğlu, Çevre 1 teknesini makam aracı olarak kullanınca İSTAÇ yeni tekne talebinde bulundu. İmamoğlu ise tekneyi asli görevine iade etmek yerine yeni bir tekne yaptırdı.
Çevre denetleme görevi yürüten Çevre 1 isimli tekneyi kendisine 'makam aracı' olarak tahsis eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "İhtiyacımız var" diyerek çevre kirliliğinin denetlenmesi amacıyla yeni bir tekne siparişi daha verdiği ortaya çıktı.
SABAH'ın aldığı bilgilere göre, İBB iştiraki İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (İSTAÇ), İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Çevre 1 teknesini işe gidip gelmek amacıyla kullanmaya başlamasının ardından çevre kirliliğini denetleme görevinde kullanılmak üzere yeni tekne talebinde bulundu.
İBB Başkanı İmamoğlu, kendi makam aracına dönüştürdüğü Çevre 1'i asli görevine iade etmek yerine bu teknenin yapacağı işi yürütecek başka bir teknenin yapılmasını isteyerek İSTAÇ'ın talebine onay verdi.
3 AYDA YENİ TEKNE
Çevre 1'in görevi dışında kullanımı nedeniyle Marmara Denizi'nin kontrol ve temizliğinde aksaklıklar yaşanırken, siparişi verilen Çevre 3 adlı teknenin yapımı ise 3 ayda tamamlandı. Çevre kontrol teknesinin Berke Marine Gemi Yapım şirketi tarafından üretildiği ifade edildi.
Marmara Denizi'nde çalışarak gemilerin atık kontrollerini yapacak olan Çevre 3'ün, makam aracı olarak tahsis edilen Çevre 1 ile aynı özellikleri taşıması dikkat çekti. Deneme seyirlerine çıkan Çevre 3'ün, yakın zamanda İSTAÇ bünyesinde hizmet vereceği belirtildi.
SABAH ORTAYA ÇIKARDI
SABAH, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun belediye bünyesinde 'çevre denetleme' görevi yürüten Çevre 1 isimli tekneyi kendisine 'makam aracı' olarak tahsis ettiğini ortaya çıkarmıştı.
SABAH'ın manşetten duyurduğu "Trafik Sorununu Böyle Çözdü!" başlıklı haberle, İmamoğlu'nun işe gelip gitmek için kullandığı 'Çevre 1' teknesiyle Beylikdüzü-Yenikapı arasında toplamda 256 kez sefer yaptığı, teknenin günlük yakıt maliyetinin 12 bin lira olduğu tespit edilmişti. İmamoğlu'nun işe gidip gelmek için kullandığı Çevre 1'in aylık 377 bin 783 lira, toplamda ise 10 milyon 577 bin liraya kiralandığını yazan SABAH'ın, "Tekne sefasının bedeli 10 milyon TL" başlıklı haberi büyük yankı uyandırmıştı.
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