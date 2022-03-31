İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan skandal üstüne skandal! Çevre 1’i kendine tahsis etti yeni tekne yaptırdı

SABAH'ın manşetten duyurduğu "Trafik Sorununu Böyle Çözdü!" başlıklı haberle, İmamoğlu'nun işe gelip gitmek için kullandığı 'Çevre 1' teknesiyle Beylikdüzü-Yenikapı arasında toplamda 256 kez sefer yaptığı, teknenin günlük yakıt maliyetinin 12 bin lira olduğu tespit edilmişti. İmamoğlu'nun işe gidip gelmek için kullandığı Çevre 1'in aylık 377 bin 783 lira, toplamda ise 10 milyon 577 bin liraya kiralandığını yazan SABAH'ın, "Tekne sefasının bedeli 10 milyon TL" başlıklı haberi büyük yankı uyandırmıştı.

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