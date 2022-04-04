İmamoğlu’nun tek derdi fahiş zam: Ulaştırma Bakanlığından yüzde 50 zam isteğine yönelik yeni açıklama

Söz konusu teklife ilişkin olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğümüz temsilcisi Serdar YÜCEL tarafından yapılan açıklamada; 2021 yılı içerisinde Toplu Ulaşım Ücret tarifelerine 29 Temmuz 2021 tarihinde % 15, 24 Aralık 2021 tarihinde ise % 36 oranında zam yapıldığı, 04.04.2022 tarihinde gerçekleştirilen UKOME toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce teklif edilen % 50 oranındaki zammın kabul edilmesi halinde (1 tam Elektronik Bilet ücretinin 8,22 TL olmasını sağlayan) son 8 aylık zaman dilimi içerisinde kümülatif % 135'lik artışa neden olunacağını ifade ederek tarafımızca teklif edilen % 32'lik artış sağlayan önerimiz (Elektronik Bilet ücretinin 6,50 TL, Minibüslerde indi bindi ücretinin 5 TL olmasını sağlayan) dikkate alınmayarak İBB tarafından teklif edilen % 50 oranındaki fahiş zammın oylatılması neticesinde Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğümüz temsilcisi olarak şahsım ile birlikte UKOME Kurulu üyelerinin çoğunluğunun oylarıyla bahse konu zam teklifi yüksek bulunarak reddedilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyururuz.