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İmamoğlu'nun tek derdi fahiş zam: Ulaştırma Bakanlığından yüzde 50 zam isteğine yönelik yeni açıklama

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.04.2022 Güncelleme Tarihi: 04.04.2022
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İmamoğlu’nun tek derdi fahiş zam: Ulaştırma Bakanlığından yüzde 50 zam isteğine yönelik yeni açıklama

Ulaştırma Bakanlığı, İBB'nin tüm toplu taşıma araçlarındaki bilet fiyatlarına yüzde 50 oranında zam teklifinin reddedilmesine yönelik bir açıklama yaptı. Açıklamada İBB'nin yüzde 50'lik zam teklifine karşı UKOME üyelerinin yüzde 32'lik zam teklifinde bulunduğu ancak İBB tarafından bunun kabul edilmediğinin altı çizildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından şehir genelinde tüm toplu ulaşım araçlarında yüzde 50 zam teklifinin reddedilmesinin ardından Ulaştırma Bakanlığından yeni bir açıklama geldi. Açıklamada, İBB'nin yüzde 50'lik zam teklifine karşın UKOME üyelerinin yüzde 32'lik zam teklifinde bulunduğu ancak İBB tarafından bunun kabul edilmediğine dikkat çekildi.

İŞTE AÇIKLAMANIN DETAYLARI

04.04.2022 tarihinde gerçekleştirilen UKOME toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından İstanbul Kentiçi Toplu Ulaşım Sistemi içerisinde yer alan tüm toplu ulaşım modlarına (İ.E.T.T., Metrobüs, Metro, Marmaray ve Denizyolu Hatlarındaki Elektronik Bilet Ücretleri ile Taksi, Taksi Dolmuş ve Minibüs Ücretlerine) kamu yararına aykırı olarak % 50 oranında fahiş zam yapılması teklif edilmiştir.

Söz konusu teklife ilişkin olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğümüz temsilcisi Serdar YÜCEL tarafından yapılan açıklamada; 2021 yılı içerisinde Toplu Ulaşım Ücret tarifelerine 29 Temmuz 2021 tarihinde % 15, 24 Aralık 2021 tarihinde ise % 36 oranında zam yapıldığı, 04.04.2022 tarihinde gerçekleştirilen UKOME toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce teklif edilen % 50 oranındaki zammın kabul edilmesi halinde (1 tam Elektronik Bilet ücretinin 8,22 TL olmasını sağlayan) son 8 aylık zaman dilimi içerisinde kümülatif % 135'lik artışa neden olunacağını ifade ederek tarafımızca teklif edilen % 32'lik artış sağlayan önerimiz (Elektronik Bilet ücretinin 6,50 TL, Minibüslerde indi bindi ücretinin 5 TL olmasını sağlayan) dikkate alınmayarak İBB tarafından teklif edilen % 50 oranındaki fahiş zammın oylatılması neticesinde Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğümüz temsilcisi olarak şahsım ile birlikte UKOME Kurulu üyelerinin çoğunluğunun oylarıyla bahse konu zam teklifi yüksek bulunarak reddedilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyururuz.

YÜZDE 50 ZAM TALEBİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı Nisan ayı oturumu Genel Sekreter Can Akın Çağlar Başkanlığı'nda Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşti. İBB yönetimi, tüm toplu taşıma araçlarında geçerli olacak şekilde yüzde 50, servis ücretlerine ise yüzde 40 zam talebini yineledi.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı ve Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu UKOME temsilcisi Eyüp Aksu, "Taksicilik faaliyetlerinin sürdürülebilir olabilmesi amacıyla yüzde 50 zammın bugün çıkmasını temenni ediyoruz" dedi.

TEKLİF REDDEDİLDİ

Yapılan konuşmaların ardından Taşkın'ın yüzde 32'lik zam teklifi gündeme alınmayınca yapılan oylamada İBB yönetiminin toplu taşımaya yüzde 50, servislere yüzde 40 zam talebi oyçokluğuyla reddedildi.

İstanbul’da ulaşıma yüzde 50 zam teklifi reddedildi

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