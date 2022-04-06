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Son dakika: Ulaşımda zam rekortmeni CHP'li İBB! Halk TV'de Ekrem İmamoğlu'na tepki: Ayşenur Arslan ve Faruk Eren bile isyan etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.04.2022 Güncelleme Tarihi: 06.04.2022
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Son dakika: Ulaşımda zam rekortmeni CHP’li İBB! Halk TV’de Ekrem İmamoğlu’na tepki: Ayşenur Arslan ve Faruk Eren bile isyan etti

Son dakika haberine göre İstanbul'da ulaşıma (elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine) yüzde 40 zam yapıldı. Son zam ile birlikte İstanbul, 30 büyükşehir arasında ulaşım ücreti en yüksek olan büyükşehir belediyesi oldu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun art arda getirdiği zamlar CHP'ye yakınlığı ile bilinen Halk TV'de bile sert karşılık buldu. Ayşenur Arslan "Çok ciddi bir zam. Acaba zam yerine başka bir yerden kaynak bulamazlar mıydı?" derken, Faruk Eren ise, "Bence sosyal demokrat olma iddiasında olan bir belediyenin toplu ulaşımı neredeyse bedava yapması gerekirken bu kadar ağır bir zam korkunç. Yüzde 40 zam gerçekten çok ağır." yorumunda bulundu.

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) uzun zamandır ulaşıma getirmek istediği zam teklifi kabul edildi.

Bugünkü Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) olağanüstü toplantısında, elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş, minibüs ve servis ücretlerine yüzde 40 zam teklifi oy birliği ile yürürlüğe girdi.

HALK TV'DE BİLE İBB'YE TEPKİ

Ancak İmamoğlu'nun art arda getirdiği zamlar CHP'ye yakınlığı ile bilinen Halk TV'de bile sert karşılık buldu.

Zam kararının verildiği saatlerde Medya Mahallesi programında yayında olan Ayşenur Arslan, bu kararı konuğu gazeteci Faruk Eren ile değerlendirdi.

"CİDDİ BİR ZAM"

Arslan, zam kararını "Çok ciddi bir zam..." olarak duyurup "Acaba zam yerine başka bir yerden kaynak bulamazlar mıydı?" diyerek sordu.

"BEDAVA YAPACAKLARI YERDE..."

Eren de "Bence sosyal demokrat olma iddiasında olan bir belediyenin toplu ulaşımı neredeyse bedava yapması gerekirken bu kadar ağır bir zam bence korkunç. Yüzde 40 zam gerçekten çok ağır.

BİZE ZAM YAPTIRMIYORLAR DİYE BİR AÇIKLAMA OLUR MU?

İBB yöneticileri için talihsiz bir karar olmuş. Bize zam yaptırmıyorlar diye bir şey olabilir mi. İktidar da alın size o zaman zam dedi " ifadelerini kullandı.

ZAM REKORTMENİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İstanbul; 30 büyükşehir arasında ulaşım ücreti en yüksek olan büyükşehir belediyesi oldu. Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Konya Büyükşehir Belediyesi'nde tam bilet ücretinin 2,5 TL olduğu öğrenildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde tam bilet ücretinin 3,5 TL; Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde 4 TL, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde ise 4,35 TL olduğu bildirildi.

Büyükşehir belediyelerinde ulaşım ücretleri şöyle:

TAM BİLET
İstanbul: 7,67 TL
Hatay: 7,00 TL
Antalya: 6,70 TL
Muğla: 6,65 TL
Ankara: 6,50 TL
İzmir: 6,50 TL
Eskişehir: 6,00 TL
Adana: 4,75 TL
Mersin: 4,75 TL
Tekirdağ: 4,5 TL
Aydın: 4,00 TL


Şanlıurfa: 4,5 TL
Erzurum: 4,5 TL
Kocaeli: 4,35 TL
Gaziantep: 4,25 TL
Mardin: 3,50 TL
Sakarya: 3,50 TL
Trabzon: 2,50 TL
Konya: 2,50 TL

Ulaşıma zam mı geldi? İstanbul’da toplu taşımaya zam mı yapıldı? Aylık akbil ne kadar oldu? Taksi kısa mesafe ücreti... ULAŞIMA ZAM MI GELDİ? İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMAYA ZAM MI YAPILDI? AYLIK AKBİL NE KADAR OLDU? TAKSİ KISA MESAFE ÜCRETİ...

İstanbul’da ulaşıma büyük zam İSTANBUL'DA ULAŞIMA BÜYÜK ZAM
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