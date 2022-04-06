Son dakika: Ulaşımda zam rekortmeni CHP’li İBB! Halk TV’de Ekrem İmamoğlu’na tepki: Ayşenur Arslan ve Faruk Eren bile isyan etti

"BEDAVA YAPACAKLARI YERDE..."



Eren de "Bence sosyal demokrat olma iddiasında olan bir belediyenin toplu ulaşımı neredeyse bedava yapması gerekirken bu kadar ağır bir zam bence korkunç. Yüzde 40 zam gerçekten çok ağır.

BİZE ZAM YAPTIRMIYORLAR DİYE BİR AÇIKLAMA OLUR MU?



İBB yöneticileri için talihsiz bir karar olmuş. Bize zam yaptırmıyorlar diye bir şey olabilir mi. İktidar da alın size o zaman zam dedi " ifadelerini kullandı.