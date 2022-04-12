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Gözaltına alınan 7 FETÖ'cü tutuklandı!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.04.2022
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Gözaltına alınan 7 FETÖ’cü tutuklandı!

Son dakika haberine göre: İstanbul merkezli 2 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheliden 7'si tutuklandı.

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