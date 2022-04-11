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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na güven duymuyoruz! Ümit Özdağ'dan Mansur Yavaş çıkışı ardından İmamoğlu'na sert sözler

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Giriş Tarihi: 11.04.2022 Güncelleme Tarihi: 11.04.2022
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na güven duymuyoruz! Ümit Özdağ’dan Mansur Yavaş çıkışı ardından İmamoğlu’na sert sözler

2023 seçimleri yaklaşırken Millet İttifakı'nda henüz aday karmaşası bir çözüme kavuşmadı. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Mansur Yavaş çıkışı konuşulurken, Özdağ Ekrem İmamoğlu'na sert sözlerle yüklendi. İmamoğlu'nun siyasi çizgisine itirazı olduğunu söyleyen Özdağ "Diyarbakır'a gidip HDP'nin siyasallaştırdığı sözde anıt önünde fotoğraf çektirip, İstanbul'a gelip Orhun Abideleri’nden bahseden siyasetçiye güven duymuyoruz." dedi.

2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala Millet İttifakı'nın hala Cumhurbaşkanı adayı henüz belli olmamakla birlikte öne çıkan bir isim de bulunmuyor.

İYİ Parti'den istifa ederek Zafer Partisi'ni kuran Ümit Özdağ, adaylık için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Mansur Yavaş'ı işaret etmişti.



"BÖYLE BİR HEDEFİM YOK"

Yavaş, bugün, İYİ Parti Genel Merkezi'nde ziyaret ettiği Meral Akşener'le yaptığı görüşme sonrası kameralar karşısına geçerek, Özdağ'a, "Benim bilgim ve rızam dışında. Böyle bir hedefim yok" cevabını vermişti.



Konuya ilişkin açıklama yapan Özdağ, bir kez daha Yavaş'ın adaylığını desteklediğinin altını çizdi.



"EKREM İMAMOĞLU'NA GÜVENMİYORUZ" DEDİ

Sunucunun kendisine yönelttiği neden İmamoğlu değil sorusuna da yanıt veren Özdağ, CHP'li İBB Başkanı'nın siyasi çizgisine 'ağır itirazları' olduklarını ifade ederek, "Diyarbakır'a gidip HDP'nin siyasallaştırdığı sözde anıt önünde fotoğraf çektirip, İstanbul'a gelip Orhun Abideleri'nden bahseden siyasetçiye güven duymuyoruz." diye konuştu.



YAVAŞ'TAN İMAMOĞLU'NA: "BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLDİĞİ ANDAN İTİBAREN SADECE İŞİNİ YAPMALI"

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın "Benim cumhurbaşkanı adayım Yavaş" çıkışı soruldu.

Mansur Yavaş, belediye başkanlarının kendi işleri ile ilgilenmeleri gerektiğini söyledi. İmamoğlu'nun siyasi çıkışlarına gönderme yaptığı düşünülen Yavaş, "Bir belediye başkanı seçildiği andan itibaren sadece işini yapmalı. Ne diğer siyasi partilere, genel başkanlarına laf söylemeli. İşini gücünü yapmalı." şeklinde konuştu.

AKŞENER KÜRSÜDEN AYRILDI

İmamoğlu'na olan desteğiyle bilinen Akşener, Mansur Yavaş'ın bu sözlerinden rahatsız olunca Yavaş'ın cümlesi bitmeden kürsüden ayrıldı, toplantıyı bitirdi.

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