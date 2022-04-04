CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gümüş takımın peşine düştü! İmamoğlu kovdu savcılık akladı
Son dakika haberine göre: CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçimi kazandıktan sonra kendisine kargoyla gönderilen ancak eline ulaşmayan iki parça gümüş telkari fincan nedeniyle işten çıkardığı özel kalem çalışanı Vedat T. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, özel kalem çalışanının olayda kusuru olmadığı değerlendirmesinde bulunarak Vedat T. hakkında takipsizlik kararı verdi.
Deprem felaketinde kayak, sel felaketinde tatil, kar esaretinde ise balıkçıda keyif yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran 2019 tarihinde yapılan yerel seçimlerde kendisine gönderilen gümüş telkâri hediyelik fincan takımının peşine düştü. Seçimi kazanan İmamoğlu'na memleketi Trabzon'dan tanıdığı Selim Kakışım isimli kişi, 12 Ekim günü tebrik kartıyla birlikte iki parçadan oluşan gümüş telkari hediyelik fincan takımı gönderdi.
Kakışım, özel bir kargo firmasıyla gönderdiği hediyenin teslim alındığına dair bilgilendirilince, Ekrem İmamoğlu'yla görüştü. Başkan'la yaptığı görüşmede ise hediyeden habersiz olan İmamoğlu, belediye personellerine durumu sordu. Belediye içerisinde İmamoğlu'na gelen kargo ile ilgili inceleme başlatıldı.
TEFTİŞ KURULUNU GÖREVLENDİRDİ
Yapılan inceleme kapsamında kargo firması yetkilileri, İmamoğlu'na gönderilen paketin Özel Kalem Müdürlüğü çalışanı Vedat T. tarafından teslim alındığı belirlendi. Durum Vedat T.'ye sorulduğunda ise, genç işçi kargonun fincan değil, kitap olduğunu söyledi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı makam oluru ile kargonun akıbetinin araştırılması için Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından müfettiş görevlendirildi. Müfettiş, durumla ilgili hazırladığı raporu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına iletirken, genç adamın işine arabulucu aracılığıyla son verildi.
FİNCAL DEĞİL KİTAPDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan Vedat T., suçlamaları reddederek, kendisinin depo sorumlusu olduğunu söz konusu fincanların gönderildiği iddia edilen kargoda kitap olduğu ve kendisinin olayda kusuru olmadığını anlattı. Savcılık, kargonun gönderildiği şubedeki görevli çalışanın da ifadesini aldı. Kargo çalışanı, kargonun teslim edildiğini beyan etti.
SAVCILIK ÇALIŞANLARI AKLADI
Savcılık yürütülen soruşturmayı geçtiğimiz günlerde tamamladı. İşten çıkartılan İBB görevlisi Vedat T. ve kargo çalışanları hakkında takipsizlik kararı verildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanına hitaben gönderilen hediyelik gümüş fincan takımının kaybolması olayıyla ilgili firmada söz konusu kargonun teslim edildiğine dair belge bulunamadığı, kargo firmalarındaki yoğunluk nedeniyle hataların oluşabildiği söz konusu olayda görevin kötüye kullanılması yahut zimmet gibi emarelerin söz konusu olmadığı kaydedildi.
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