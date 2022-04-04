CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gümüş takımın peşine düştü! İmamoğlu kovdu savcılık akladı

TEFTİŞ KURULUNU GÖREVLENDİRDİ

Yapılan inceleme kapsamında kargo firması yetkilileri, İmamoğlu'na gönderilen paketin Özel Kalem Müdürlüğü çalışanı Vedat T. tarafından teslim alındığı belirlendi. Durum Vedat T.'ye sorulduğunda ise, genç işçi kargonun fincan değil, kitap olduğunu söyledi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı makam oluru ile kargonun akıbetinin araştırılması için Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından müfettiş görevlendirildi. Müfettiş, durumla ilgili hazırladığı raporu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına iletirken, genç adamın işine arabulucu aracılığıyla son verildi.