İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tekne sefasının bedeli 10 milyon TL!

İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığına aday olduğu dönemde "Trafik İstanbul'un kaderi değil. Bu sorunu çözeceğim" diyen Ekrem İmamoğlu, kendi trafik sorununu çözdü. Vatandaş trafik çilesi çekerken, kendi işe gidip gelerken tekne kullanmanın sefasını sürdü. İmamoğlu'nun, eve gidip gelmek için kullandığı Çevre 1 teknesini aylık 377 bin 783 liraya kiraladığı ortaya çıktı. Göreve geldiğinden bu yana 256 kez Çevre 1 teknesini kullanan İmamoğlu'nun toplam 10 milyon 577 bin lira kira ödediği bildirildi.

Sabah Giriş Tarihi: 30.03.2022 06:55 Güncelleme Tarihi: 30.03.2022 06:55 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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