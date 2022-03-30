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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tekne sefasının bedeli 10 milyon TL!

İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığına aday olduğu dönemde "Trafik İstanbul'un kaderi değil. Bu sorunu çözeceğim" diyen Ekrem İmamoğlu, kendi trafik sorununu çözdü. Vatandaş trafik çilesi çekerken, kendi işe gidip gelerken tekne kullanmanın sefasını sürdü. İmamoğlu'nun, eve gidip gelmek için kullandığı Çevre 1 teknesini aylık 377 bin 783 liraya kiraladığı ortaya çıktı. Göreve geldiğinden bu yana 256 kez Çevre 1 teknesini kullanan İmamoğlu'nun toplam 10 milyon 577 bin lira kira ödediği bildirildi.

Sabah
Giriş Tarihi: 30.03.2022 06:55 Güncelleme Tarihi: 30.03.2022 06:55
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tekne sefasının bedeli 10 milyon TL!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İBB iştiraki İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne (İSTAÇ) bağlı Çevre 1 isimli tekneyi kendisine 'makam aracı' olarak tahsis etmesiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tekne sefasının bedeli 10 milyon TL!

SABAH, İBB ile İSTAÇ arasında yapılan kira sözleşmesine ulaştı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun her gün işe gidip gelmek için kullandığı Çevre 1 teknesini aylık 377 bin 783 liraya kiraladığı ortaya çıktı.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tekne sefasının bedeli 10 milyon TL!

DENETLEME YAPIYORDU
"Temiz ve yaşanılabilir bir İstanbul" sloganıyla Çevre 1 gemisi, 2013'ün Temmuz ayında İBB'nin hizmetine girdi. Gemi kaynaklı kirliliği minimize etmek için Marmara Denizi'nde denetçi olarak görev alan Çevre 1, 23 Haziran 2019'a kadar aralıksız çalıştı.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tekne sefasının bedeli 10 milyon TL!

Haziran 2019 seçimlerinden sonra Çevre 1 gemisi, Ekrem İmamoğlu'nun özel ulaşım aracına dönüştü. 2021'in ekim ayına kadar yani 2 yıl 4 ay boyunca Çevre 1, İmamoğlu'nun hususi makam aracı haline geldi.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tekne sefasının bedeli 10 milyon TL!

İMAMOĞLU'NA ÖZEL
Denizleri korumakla görevli olan Çevre 1 teknesi, Beylikdüzü-Yenikapı arasında mekik dokumaya başladı. İmamoğlu'nu evden işe götürmek için toplam 256 kez sefer yapan Çevre 1, günlük 700 litre yakıt harcadı.