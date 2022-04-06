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İstanbul'daki toplu ulaşıma yapılan yüzde 40 zam sonrası öğrenciler Ekrem İmamoğlu'nu protesto etti: Boş İstanbul Kart bastılar

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 06.04.2022 Güncelleme Tarihi: 06.04.2022
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İstanbul’daki toplu ulaşıma yapılan yüzde 40 zam sonrası öğrenciler Ekrem İmamoğlu’nu protesto etti: Boş İstanbul Kart bastılar

İstanbul'da toplu toplu taşımaya yapılan yüzde 40 oranındaki zam öğrenciler tarafından protesto edildi. Çok sayıda öğrenci İstanbul'un farklı yerlerinde turnikelere giderek boş kartlarını basarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu yapılan zamlar nedeniyle protesto etti. İşte o anlar...

İstanbul'da toplu ulaşım ücretlerine yüzde 40, su fiyatlarına ise yüzde 29 oranında zam yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) bugün gerçekleştirdiği olağanüstü toplantıda alınan ulaşım zammı vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı.

Yeni zamlarla birlikte İstanbul'da 5,48 TL olan elektronik bilet fiyatı 7,67 TL'ye, ilk aktarma 3,92 TL'den 5,48 TL'ye, tam abonman ücreti de 430 TL'den 602 TL'ye yükseldi.

Öğrenci indirimli bilet ücreti 2,67 TL'den 3,74 TL'ye; öğrenci abonman ücreti 78 TL'den 109 TL'ye; öğretmen indirimli bilet ücreti ise 3,92 TL'den 5,49 TL'ye yükseldi.

Taksilerde ise 7 TL olan taksimetre açılış ücreti 9,8 TL; 20 TL olan kısa mesafe 28 TL; 3,75 TL olan minibüs indi bindi ücreti 5,25 TL; 396 TL olan 0-1 km arası okul servis ücreti 554 TL olarak belirlendi.

İMAMOĞLU'NA BOŞ KARTLI PROTESTO

İstanbul'da toplu ulaşıma gelen yüzde 40 zammın ardından çok sayıda öğrenci turnikelerin olduğu bölgede boş kartlarını basmayı deneyerek İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu protesto etti.

EKREM İMAMOĞLU SEÇİM ÖNCESİNDE HANGİ SÖZLERİ VERDİ?

İstanbullu ucuz ve konforlu ulaşıma kavuşacak. Ulaşım ücretlerini sembolik değerlere düşüreceğiz. Ulaşım kesinlikle ucuzlayacak. İlk yarım saat içinde yapılan tüm aktarmalar ücretsiz olacak.

25 yaş altındaki öğrenci olmayan tüm gençlere ulaşımda yüzde 40 indirim yapacağız.

İstanbul’da ulaşıma büyük zam

Öğrencilerden Ekrem İmamoğlu’na zam protestosu ÖĞRENCİLERDEN EKREM İMAMOĞLU'NA ZAM PROTESTOSU

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