İstanbul’daki toplu ulaşıma yapılan yüzde 40 zam sonrası öğrenciler Ekrem İmamoğlu’nu protesto etti: Boş İstanbul Kart bastılar

Taksilerde ise 7 TL olan taksimetre açılış ücreti 9,8 TL; 20 TL olan kısa mesafe 28 TL; 3,75 TL olan minibüs indi bindi ücreti 5,25 TL; 396 TL olan 0-1 km arası okul servis ücreti 554 TL olarak belirlendi.