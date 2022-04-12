Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan terör tepkisi: Namertliktir
Son dakika haberine göre: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “6’lı masada PKK var” dediği için kendisine saldıranlara sosyal medyadan sert tepki gösterdi. Oktay, "Sizin seviyenize düşmek zillettir ama hakaretinizi aynen iade ediyorum. Terörle iş birliği içinde olanlarla iş tutmak namertliktir, alçaklıktır, şerefsizliktir, haysiyetsizliktir." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Terörle iş birliği içinde olanlarla iş tutmak namertliktir, alçaklıktır, şerefsizliktir, haysiyetsizliktir." dedi.
Sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşımda bulunan Oktay, şunları kaydetti:
"Bir yanda terör örgütüne 'terör örgütü' demeye dili varmayanlar. Diğer tarafta, 'onlarla doğrudan ya da dolaylı bir ittifakımız, hesabımız, kitabımız yoktur' diyemeyenler, sözlerimden alınarak şahsıma hakaret etmişler
Sizin seviyenize düşmek zillettir ama hakaretinizi aynen iade ediyorum. Terörle iş birliği içinde olanlarla iş tutmak namertliktir, alçaklıktır, şerefsizliktir, haysiyetsizliktir."
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın dikkat çektiği kirli işbirliği hemen hemen her gün örtülü veya açık bir şekilde deşifre oluyor. Geçtiğimiz aylarda bölücü terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Mustafa Karasu, Millet İttifakına skandal bir talimatta bulunmuştu. CHP - İYİ Parti'ye çağrıda bulunan teröristbaşı Karasu, "Bunlar yeni bir Türkiye yaratmak istiyorlar. Türk İslam sentezi diyorlar. Halk ayağa kalkmalı sokaklara çıkmalı. Cumhuriyet Halk Partisi İYİ Parti HDP bunların harekete geçmesi gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.
CHP KANDİL İLİŞKİSİ
Gündemi sarsan teröristbaşının sözlerinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Başkan Erdoğan'a asılsız ithamlarla saldırarak, "Ekonomik model filan yok. Erdoğan kaybettiğini biliyor ve çatışma yaratma peşinde, insanları provoke etme peşinde" sözlerini sarf etmişti. PKK elebaşının Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının benzerliği, CHP ve Kandil ilişkisini bir kez daha ortaya koymuştu.
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