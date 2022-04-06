Ulaşıma yapılan yüzde 40 zam sonrası Ekrem İmamoğlu'nun seçimler öncesi yaptığı konuşma sosyal medyada gündem oldu: Ulaşım ücretleri sembolik olacak
İstanbul'da toplu taşıma üvretlerine gelen yüzde 40 zam İstanbullular tarafından büyük bir tepkiyle karşılanırken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2019 yılında yapmış olduğu konuşma sosyal medyada gündem oldu. İmamoğlu konuşmasında İstanbul'da ulaşım ücretlerinin sembolik değerlere düşeceğini ifade ederken, ilk yarım saat içinde yapılan tüm aktarmaların ücretsiz olacağını belirtmişti.
İstanbul'da tüm toplu ulaşım araçlarına yönelik yapılan yüzde 40 oranındaki zam tepkiyle karşılanırken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2019'daki seçimler öncesi yaptığı konuşma sosyal medyada gündem oldu.
EKREM İMAMOĞLU SEÇİMLER ÖNCESİNDE HANGİ VAADLERİ VERMİŞTİ?
ULAŞIM ÜCRETLERİ SEMBOLİK OLACAK
İstanbullu ucuz ve konforlu ulaşıma kavuşacak. Ulaşım ücretlerini sembolik değerlere düşüreceğiz.
İLK YARIM SAAT AKTARMALAR ÜCRETSİZ
Ulaşım kesinlikle ucuzlayacak. İlk yarım saat içinde yapılan tüm aktarmalar ücretsiz olacak.
25 YAŞ ALTINA YÜZDE 40 İNDİRİM
25 yaş altındaki öğrenci olmayan tüm gençlere ulaşımda yüzde 40 indirim yapacağız.
YENİ ZAMLARLA ULAŞIM NE KADAR OLDU?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), zorunlu ücret artışı talebiyle toplandı. Toplantıda, toplu ulaşıma yüzde 40'lık zam teklifi şerhli olarak oy birliğiyle kabul edildi. Böylece, tam bilet 7,67 TL, öğrenci bileti 3,74 TL oldu.
İBB, UKOME toplantısı Fatih'teki Dr. Kadir Topbaş Sanat ve Gösteri Merkezi'nde gerçekleşti. İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar'ın başkanlık ettiği toplantıda, toplu ulaşım ücret tarifelerinin düzenlenmesi görüşüldü. Toplantıda, toplu ulaşıma yüzde 40'lık zam teklifi şerhli olarak oy birliğiyle kabul edildi.
Buna göre; tam elektronik bilet ücreti 5,48 TL'den 7,67 TL, öğrenci indirimli elektronik bilet ücreti 2,67 TL'den 3,74 TL, öğretmen indirimli elektronik bilet ücreti 3,92 TL'den 5,49 TL, tam abonman ücreti 430 TL'den 602 TL, öğrenci abonman ücreti 78 TL'den 109 TL, taksi taksimetre açılış ücreti 7 TL'den 9,8 TL, minibüs indi- bindi ücreti 3,75 TL'den 5,25 TL, okul servis ücreti 0-1 km arası 396 TL'den 554 TL, personel servis ücreti (10 - 17 koltuk kapasiteli taşıt ilk kalkış) 211 TL'den 295 TL olacak şekilde düzenlendi. Yeni tarifenin 9 Nisan Cumartesi gününden itibaren geçerli olacağı bildirildi.
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İBB'nin toplu ulaşım zamlarını yüzde 50 oranında 'fahiş' zam yapılması için teklif verdiğini belirttiği açıklamasında, "Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğümüz temsilcisi ile birlikte UKOME Kurulu üyelerinin çoğunluğunun oylarıyla bahse konu zam teklifleri yüksek bulunarak reddedilmiştir" denildi.
Açıklamada bugün gerçekleştirilen UKOME toplantısında ise İBB tarafından tüm toplu ulaşım modlarına yüzde 40 oranında zam yapılmasının teklif edildiği belirtilerek, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız temsilcileri 'Teklifin yüzde 32 oranında zam yapılması şeklinde değiştirilerek kabulü oyunu kullanıyorum" şerhi düştüğü vurgulandı.
Bu şerhe rağmen, yüzde 40 oranında zam yapılmasını sağlayan UKOME kararı alındığı belirtilen açıklamada, "Dün yüzde 50 zamda direnen İBB, bugün yüzde 40 zamma razı olmuştur. Söz konusu UKOME kararı neticesinde 2019 yılında gerçekleştirilen yerel seçimlerin ardından mevcut İBB yönetimince yapılan zamlarla elektronik bilet ücretlerinde kümülatif yüzde 195'lik artış yapılarak 2,60 TL'den 7,67 TL olarak belirlenmiştir. Ayrıca aynı şekilde son 3 aylık zaman dilimi içerisinde İBB tarafından yapılan zamlar sebebiyle elektronik bilet ücretlerinde kümülatif yüzde 90'lık artışa neden olunmuştur" ifadeleri yer aldı.
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