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İstanbul'da öğrenciler Ekrem İmamoğlu'nu protesto etti! Ulaşıma gelen yüzde 40 zamdan sonra turnikelerden atlayarak geçtiler

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.04.2022 Güncelleme Tarihi: 07.04.2022
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İstanbul’da öğrenciler Ekrem İmamoğlu’nu protesto etti! Ulaşıma gelen yüzde 40 zamdan sonra turnikelerden atlayarak geçtiler

İstanbul'da toplu taşımaya yapılan yüzde 40 oranındaki zam öğrenciler tarafından protesto edildi. Kadıköy Uzunçayır metro istasyonunda bir araya gelen grup, İstanbulkart basmadan turnikelerden atlayarak geçti. Öte yandan dün de çok sayıda öğrenci İstanbul'un farklı yerlerinde turnikelere giderek boş kartlarını basarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu yapılan zamlar nedeniyle protesto etti.

İstanbul'da toplu ulaşım ücretlerine yüzde 40, su fiyatlarına ise yüzde 29 oranında zam yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) bugün gerçekleştirdiği olağanüstü toplantıda alınan ulaşım zammı vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı.

Yeni zamlarla birlikte İstanbul'da 5,48 TL olan elektronik bilet fiyatı 7,67 TL'ye, ilk aktarma 3,92 TL'den 5,48 TL'ye, tam abonman ücreti de 430 TL'den 602 TL'ye yükseldi.

Öğrenci indirimli bilet ücreti 2,67 TL'den 3,74 TL'ye; öğrenci abonman ücreti 78 TL'den 109 TL'ye; öğretmen indirimli bilet ücreti ise 3,92 TL'den 5,49 TL'ye yükseldi.

Taksilerde ise 7 TL olan taksimetre açılış ücreti 9,8 TL; 20 TL olan kısa mesafe 28 TL; 3,75 TL olan minibüs indi bindi ücreti 5,25 TL; 396 TL olan 0-1 km arası okul servis ücreti 554 TL olarak belirlendi.

KADIKÖY'DE PROTESTO

Uzunçayır metro durağında toplanan Öğrenci Kolektifleri adlı grup, İstanbul'da toplu ulaşıma yapılan yüzde 40'lık zammı protesto etti.

Açıklama yapan bir grup üyesi, "Ulaşıma yapılan yüzde 40'lık zam nedeniyle burada bir araya geldik. Yapılan zam kararını kabul etmiyoruz. Zamlar geri alınmasını istiyoruz" dedi.

Açıklamadan sonra "Ulaşım Zamları Geri Alınsın", "Ulaşım Hakkı Engellenemez" diye slogan atan grup üyeleri, İstanbulkart basmadan turnikelerden atlayarak geçti. Turnikeleri geçen grup alkışlarla durağa doğru yürüdü.

İMAMOĞLU'NA BOŞ KARTLI PROTESTO

İstanbul'da toplu ulaşıma gelen yüzde 40 zammın ardından çok sayıda öğrenci turnikelerin olduğu bölgede boş kartlarını basmayı deneyerek İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu protesto etti.

EKREM İMAMOĞLU SEÇİM ÖNCESİNDE HANGİ SÖZLERİ VERDİ?

İstanbullu ucuz ve konforlu ulaşıma kavuşacak. Ulaşım ücretlerini sembolik değerlere düşüreceğiz. Ulaşım kesinlikle ucuzlayacak. İlk yarım saat içinde yapılan tüm aktarmalar ücretsiz olacak.

25 yaş altındaki öğrenci olmayan tüm gençlere ulaşımda yüzde 40 indirim yapacağız.

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