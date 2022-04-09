Ekrem İmamoğlu bir projenin daha kapısına kilit vurdu! AK Parti’den kalan miraslar CHP’li İBB yüzünden bir bir kaderine terk ediliyor

AK PARTİ DÖNEMİNDE BAŞLAMIŞTI

Yeni Şafak'ın haberine göre; AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Maliki Ejder Batur, metro projesinin durdurulmasıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Bizim dönemimizde başlanıp epey mesafe alınmış bir projeydi. Netice itibariyle İBB çok övündüğü metro inşaatlarında da dökülmeye başladı. Metro hatlarına dış finansman bulduklarını anlata anlata bitiremediler. Gelinen noktada sonuç ortada."