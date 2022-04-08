Vatandaş hizmet beklerken CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu heykel yapma kararı aldı! İstanbul’a 7 yeni heykel

"KONULU YAPITLARIN TASARLANMASI"

İBB'nin konuya ilişkin yaptığı, "İstanbul Senin, Yeşil Alanlarda Sanat Yapıtları Tasarımı Yarışması" başlıklı açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Gülhane Parkı ve Sirkeci Parkı'nda eserleri ve temsil ettikleri değerlerle 20. yüzyılın ilk yarısında İstanbul'un olduğu kadar ülkemizin ortak kültürel hafızasında iz bırakmış listede sıralanmış konulu yapıtların tasarlanmasıdır: