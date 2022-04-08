Vatandaş hizmet beklerken CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu heykel yapma kararı aldı! İstanbul'a 7 yeni heykel
İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu, her CHP'li belediye gibi hizmet bekleyen vatandaşı bir kez daha hüsrana uğrattı. İstanbul'da yaşam şartlarının neredeyse her gün aksadığı gözler önüne serilirken, CHP'li İBB yine heykel yapma kararı aldı. "İstanbul Senin" sloganıyla 7 heykel yapılacak.
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yeşil alanlara yönelik heykel çalışması yürütüyor. 'İstanbul Senin' sloganıyla 7 yeni heykelin yapılabilmesi için yarışma düzenlenecek.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yönettiği belediyenin düzenlediği yarışmada "İstanbul Senin" sloganıyla bir araya gelen heykeltraşlar, belediyenin seçtiği konseptlerde heykeller tasarlayacak.
7 YENİ HEYKEL
Tasarım çalışmalarıyla Gülhane ve Sirkeci parklarında Mustafa Kemal Atatürk, Nazım Hikmet, Vecihi Hürkuş, Osman Hamdi Bey, Cemil Topuzlu, Mihri Rasim, Behiç Erkin, Emrullah Ali Yıldız heykelleri yerlerini alacak.
"KONULU YAPITLARIN TASARLANMASI"
İBB'nin konuya ilişkin yaptığı, "İstanbul Senin, Yeşil Alanlarda Sanat Yapıtları Tasarımı Yarışması" başlıklı açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Gülhane Parkı ve Sirkeci Parkı'nda eserleri ve temsil ettikleri değerlerle 20. yüzyılın ilk yarısında İstanbul'un olduğu kadar ülkemizin ortak kültürel hafızasında iz bırakmış listede sıralanmış konulu yapıtların tasarlanmasıdır:
Heykel konuları;
- Emrullah Ali Yıldız ve Vecihi Hürkuş (Türk havacılığının öncü isimleri)
- Mihri Rasim (Müşfik) (Çağdaş resim çalışmalarını başlatan ilk kadın ressam)
- Nazım Hikmet (Şair ve yazar)
- Osman Hamdi Bey (Arkeolog, müzeci, ressam)
- Cemil Topuzlu (Türkiye'de modern cerrahinin kurucusu)
- Behiç Erkin (Türk asker, siyasetçi, diplomat, ulusal demiryollarının kurucusu)"
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