İYİ Parti, 15 Temmuz'un karanlık yüzleriyle gizli toplantı talebinde bulundu!
Batılı ülkelerin temsilcileriyle peş peşe görüşmeler gerçekleştiren İYİ Parti, bu defa ABD'nin derin devlet yapılanması olarak kabul edilen CFR ile ''gizli'' görüşme talebinde bulundu. CFR adlı oluşumda Ortadoğu ve Türkiye politikaları uzmanı olarak görev yapan ve Türkiye düşmanlığı ile tanınan Steven Cook, İYİ Parti'nin randevu talebini ifşaladı.
Son dakika haberi... ABD'de derin devlet yapılanmasına yakınlığı ile bilinen Dış ilişkiler Konseyi (Council on Foreign Relations) adlı oluşumda, "Ortadoğu ve Türkiye politikaları uzmanı" olarak çalışan Steven Cook, İYİ Parti'nin kendilerinden randevu talep ettiğini açıkladı.
HENRI BARKEY DETAYI
Sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir paylaşımda bulunan Cook, "İyi Parti'den bazı isimler, Dış İlişkiler Konseyi ile görüşmek istedi ama Hocam Henri Barkey'in davet edilmemesini koşul sundu. Ben de onlara 'hadi oradan' diye cevap verdim." ifadelerini kullandı.
15 Temmuz'un kilit isimlerinden olan CIA ajanı Barkey ise bu paylaşımı alıntılayarak "Teşekkürler Steve, umarım Washington DC'deki diğer kurumlar da sizler kadar ilkeli olur. Göreceğiz." yorumunda bulundu.
MAHREM GÖRÜŞMENİN AMACI NE?
Daha önce bazı yabancı ülkelerin büyükelçileriyle Ankara'da temas kuran İYİ Parti yetkilileri, bu kez de temaslarını yurt dışına taşıyor. İYİ Parti'den bir heyetin 2 Mart'ta ABD'ye gideceği ve burada bir takım temaslarda bulunacağı öğrenildi.
İYİ Parti heyetinde Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Uluslararası Politikalar Başkanı Ahmet Kamil Erozan, Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale, Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, Burcu Akçaru ve Mehmet Ali Karamemiş yer alacak.
23 Temmuz 2016'ta The Atlantic isimli dergide darbe girişimini aklamaya çalışan ve Cevheri Güven gibi azılı FETÖ'cüler için "Hükümetten daha güvenilir" ifadelerini kullanan Steven Cook ve CFR ile "milliyetçi" olduğunu iddia eden İYİ Parti'li isimlerin temas kurması dikkat çekti. İYİ Parti tarafından talep edilen "mahrem" görüşmenin hangi amaçla gerçekleştirilmek istendiği ve görüşmede hangi konuların konuşulacağı merak konusu oldu.
KİM BU HENRI BARKEY?
15 Temmuz darbe girişiminde Büyükada'da otelde kaldığı, darbeden sonra Türkiye'den ayrıldığı tespit edilen CIA eski danışmanı Henry Barkey ile ilgili, Türkiye'de yürütülen soruşturmada çarpıcı bilgilere ulaşıldı.
Barkey'in kaldığı otelin işletme müdürü S.J.'nin 26 Temmuz 2016'da alınan ifadesinde, Barkey'in otelden ayrılırken resepsiyon bankosuna üzerinde Pensilvanya yazılı bir zil bıraktığını anlattı.
REZERVASYONU MAYIS'TA, 15-17 TEMMUZ TARİHLERİNE YAPTIRDILAR
Otel işletmecisi S.J. ifadesinde, Henry Barkey ve eşi olduğunu belirttiği Ellen Laibson'ın da aralarında olduğu 17 kişinin C. Group Travel adlı seyahat acentesi tarafından Mayıs ayında 15-17 Temmuz tarihleri için rezervasyon yaptırdığını söyledi. S.J. ifadesinde, "Bu grubun hotelimize C. Group Travel seyahat acentesinin Mayıs ayı içerisinde, satış pazarlama müdürü F.Y. ile irtibata geçerek rezervasyon yaptırdıklarını, hazırlanan dosyayı kontrol ettiğimde öğrendim. Bu seyahat acentesi ile ben geçmişte hiç çalışmadım. F.Y.'ye sorduğumda daha önce kendisinin çalışmadığını söyledi. Gelen grup 15 Temmuz 2016 tarihinden itibaren ikişerli üçerli gruplar halinde peyderpey hotelimize gelerek, kendileri için hazırlanan odalarına yerleştiler. Yalnız yine dosyayı kontrol ettiğimde 17 kişilik gruptan bir kişinin 'No show' (listede ismi olmasına, hatta parasının ödenmiş olmasına rağmen misafirin giriş yapmaması) yazılı olduğunu gördüm. Hotelimize 15-17 Temmuz 2016 tarihleri arasında gelen grup ile ilgili şu an hatırladığım biri beni arayarak Soner Yalçın isimli gazetecinin makalesinde hotelimizin adının geçtiğini söyledi. Ben de bunun üzerine Henry Barkey hakkında araştırma yaparak, bu kişiyle ilgili bilgi edindim" dedi.
15 TEMMUZ ÖNCESİ KAVALA İLE SIR GÖRÜŞME
15 Temmuz hain darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan Osman Kavala ve eski CIA ajanı Henri Barkey'in darbe girişiminden 1 ay önce Diyarbakır'da irtibata geçtiği isimler ortaya çıktı. Kavala'nın 2'si PKK şüphelisi 9 isimle görüştüğü belirlenirken Barkey ise aynı tarihlerde başta HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş olmak üzere 5 isimle görüştüğü tespit edildi.
BARKEY DARBE GİRİŞİMİNDEN 1 AY ÖNCE DEMİRTAŞ'LA GÖRÜŞTÜ
Barkey'in Diyarbakır seyahatinde irtibatlı oldukları isimler de mercek altına alındı. Barkey, Diyarbakır seyahati sırasında HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın da aralarında olduğu 5 kişi ile iletişim halinde olduğu tespit edildi. Barkey'in Demirtaş'ın dışında iletişim halinde olduğu isim ise PKK- KCK Terör Örgütü'ne üye olmak suçundan yargılanıp 6 yıl 3 ay hapis cezası alan Muharrem E. isimli kişi oldu. Barkey'in temas ettiği bir diğer isim ise 'PKK-KCK Terör Örgütü propagandası yapmak' suçundan 'şüpheli' sıfatıyla soruşturulan Ramazan T. olduğu edinilen bilgiler arasında yer aldı.
KAVALA, 15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNDEN 3 GÜN SONRA BARKEY'LE GÖRÜŞMÜŞ
Osman Kavala'nın, 15 Temmuz 2016'da Türkiye'de gerçekleştirilmeye çalışılan darbe girişimiyle ilgili 15-16 Temmuz'da Büyükada Splendid Otel'de yapılan toplantıya katıldığı ve darbenin organizatörlerinden olduğu belirtilen Henri Jak Barkey ile yabancı uyruklu kişi ve kişilerle olağanın ötesinde yoğun irtibat kurarak darbe teşebbüsüne katılmak suretiyle anayasal düzeni cebir, şiddet yöntemleri ile değiştirmek suçunu işlediğine dair bulgu ve delillere ulaşıldığı ifade ediliyor.
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