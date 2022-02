İYİ Parti, 15 Temmuz’un karanlık yüzleriyle gizli toplantı talebinde bulundu!

KİM BU HENRI BARKEY?

15 Temmuz darbe girişiminde Büyükada'da otelde kaldığı, darbeden sonra Türkiye'den ayrıldığı tespit edilen CIA eski danışmanı Henry Barkey ile ilgili, Türkiye'de yürütülen soruşturmada çarpıcı bilgilere ulaşıldı.

Barkey'in kaldığı otelin işletme müdürü S.J.'nin 26 Temmuz 2016'da alınan ifadesinde, Barkey'in otelden ayrılırken resepsiyon bankosuna üzerinde Pensilvanya yazılı bir zil bıraktığını anlattı.

REZERVASYONU MAYIS'TA, 15-17 TEMMUZ TARİHLERİNE YAPTIRDILAR

Otel işletmecisi S.J. ifadesinde, Henry Barkey ve eşi olduğunu belirttiği Ellen Laibson'ın da aralarında olduğu 17 kişinin C. Group Travel adlı seyahat acentesi tarafından Mayıs ayında 15-17 Temmuz tarihleri için rezervasyon yaptırdığını söyledi. S.J. ifadesinde, "Bu grubun hotelimize C. Group Travel seyahat acentesinin Mayıs ayı içerisinde, satış pazarlama müdürü F.Y. ile irtibata geçerek rezervasyon yaptırdıklarını, hazırlanan dosyayı kontrol ettiğimde öğrendim. Bu seyahat acentesi ile ben geçmişte hiç çalışmadım. F.Y.'ye sorduğumda daha önce kendisinin çalışmadığını söyledi. Gelen grup 15 Temmuz 2016 tarihinden itibaren ikişerli üçerli gruplar halinde peyderpey hotelimize gelerek, kendileri için hazırlanan odalarına yerleştiler. Yalnız yine dosyayı kontrol ettiğimde 17 kişilik gruptan bir kişinin 'No show' (listede ismi olmasına, hatta parasının ödenmiş olmasına rağmen misafirin giriş yapmaması) yazılı olduğunu gördüm. Hotelimize 15-17 Temmuz 2016 tarihleri arasında gelen grup ile ilgili şu an hatırladığım biri beni arayarak Soner Yalçın isimli gazetecinin makalesinde hotelimizin adının geçtiğini söyledi. Ben de bunun üzerine Henry Barkey hakkında araştırma yaparak, bu kişiyle ilgili bilgi edindim" dedi.

15 TEMMUZ ÖNCESİ KAVALA İLE SIR GÖRÜŞME

15 Temmuz hain darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan Osman Kavala ve eski CIA ajanı Henri Barkey'in darbe girişiminden 1 ay önce Diyarbakır'da irtibata geçtiği isimler ortaya çıktı. Kavala'nın 2'si PKK şüphelisi 9 isimle görüştüğü belirlenirken Barkey ise aynı tarihlerde başta HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş olmak üzere 5 isimle görüştüğü tespit edildi.

BARKEY DARBE GİRİŞİMİNDEN 1 AY ÖNCE DEMİRTAŞ'LA GÖRÜŞTÜ

Barkey'in Diyarbakır seyahatinde irtibatlı oldukları isimler de mercek altına alındı. Barkey, Diyarbakır seyahati sırasında HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın da aralarında olduğu 5 kişi ile iletişim halinde olduğu tespit edildi. Barkey'in Demirtaş'ın dışında iletişim halinde olduğu isim ise PKK- KCK Terör Örgütü'ne üye olmak suçundan yargılanıp 6 yıl 3 ay hapis cezası alan Muharrem E. isimli kişi oldu. Barkey'in temas ettiği bir diğer isim ise 'PKK-KCK Terör Örgütü propagandası yapmak' suçundan 'şüpheli' sıfatıyla soruşturulan Ramazan T. olduğu edinilen bilgiler arasında yer aldı.