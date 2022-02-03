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Son dakika: HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığı kaldırılacak mı? TBMM Hazırlık Komisyonu kararını verdi

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Giriş Tarihi: 03.02.2022 Güncelleme Tarihi: 03.02.2022
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Son dakika: HDP’li Semra Güzel’in dokunulmazlığı kaldırılacak mı? TBMM Hazırlık Komisyonu kararını verdi

Son dakika haberine göre TBMM Hazırlık Komisyonu, öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında oy çokluğu ile dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verildi.

TBMM Hazırlık Komisyonu, PKK'lı teröristle fotoğrafı basına yansıyan HDP Milletvekili Semra Güzel'in oy çokluğu ile dokunulmazlığının kaldırılmasını istedi.
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TBMM Anayasa-Adalet Karma Komisyonu üyelerinden oluşturulan Hazırlık Komisyonu, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can başkanlığında basına kapalı toplandı. Komisyonda, 2017'de öldürülen PKK'lı terörist Volkan Bora ile fotoğrafı ortaya çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkındaki 2 Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, sözlü savunma ve delilleri inceledi. Daha sonra yapılan oylamada, HDP'li Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar verildi.

'OY ÇOKLUĞU İLE KARAR VERİLDİ'
Toplantının ardından açıklama yapan Komisyon Başkanı Ramazan Can, HDP'li Semra Güzel yerine sözlü savunma veren Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu'nun da toplantıya katılarak son beyanlarını söylediğini açıkladı. Can, "Komisyon toplantısını yaptı. HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde oy çokluğu ile karar verdi" dedi.

Can, Hazırlık Komisyonu raporunu salı günü Anayasa-Adalet Karma Komisyonu'na sunacaklarını açıkladı. Anayasa-Adalet Karma Komisyonu da raporu değerlendirdikten sonra dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar verirse; raporu Genel Kurul'a havale edecek


HDP'Lİ GÜZEL'İN SKANDAL FOTOĞRAFI
Adıyaman'da 2017 yılında terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist Volkan Bora'nın cep telefonu incelemesinde, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile çekilen fotoğraflarının ortaya çıkmasıyla harekete geçen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, fezleke hazırlamıştı. Diyarbakır Milletvekili Güzel hakkında düzenlenen fezleke, TBMM'ye ulaşmış, Anayasa-Adalet Karma Komisyonu'na sevk edilmişti.


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