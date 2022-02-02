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Terörist Volkan Bora ile fotoğrafları ortaya çıkan HDP’li Semra Güzel’e iki ayrı fezleke!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.02.2022
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Terörist Volkan Bora ile fotoğrafları ortaya çıkan HDP’li Semra Güzel’e iki ayrı fezleke!

Son dakika haberine göre: Terörist sevgilisiyle fotoğrafları ortaya çıkan HDP’li vekil Semra Güzel hakkında firari HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven’ i saklama ve örgüt propagandasından 2 yeni fezleke daha düzenlendi.

Adıyaman'da 2017'de öldürülen PKK'lı terörist Volkan Bora ile samimi fotoğrafları ortaya çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında geçtiğimiz haftalarda 'terör örgütü üyeliği' ve 'terörün finansmanı' suçlarından fezleke hazırlanıp TBMM'ye gönderilmişti.

Güzel hakkında iki yeni fezleke daha hazırlandığı ortaya çıktı. 'Terör örgütü üyesi olmak' suçundan 14 yıl 3 ay, 'Örgüt propagandası yapmak' suçundan ise iki kez 4'er yıl olmak üzere toplam 21 yıl 15 ay hapis cezasına çarptırılan ve yakalama kararı çıkarılan HDP Hakkâri Milletvekili Leyla Güven'i evinde saklayan Güzel hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Büro tarafından 'suçluyu kayırma' suçunu işlediği gerekçesiyle dokunulmazlığının düşürülmesi talebiyle yeni bir fezleke hazırlandı.




Güzel, firari HDP'li vekil Leyla Güven'i de evinde saklamıştı.



PKK PROPAGANDASI
Güzel'in ayrıca, 21 Ağustos 2020'de Diyarbakır'da PKK'nın kadın yapılanması olan TJA (Özgür Kadın Hareketi) organizesinde basın toplantısı düzenleyerek, '4 parça Kürdistan' söylemini dile getirdiği ve PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ı öven konuşmalar yaptığı belirlendi. Güzel hakkında söz konusu toplantıya ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılarak fezleke hazırlanmak üzere dosya Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

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