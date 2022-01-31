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HDP’li vekil Semra Güzel savunma verecek mi? Katılmayacağı açıklandı

A Haber
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Giriş: 31.01.2022 14:24
Güncelleme:31.01.2022 14:26
Teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel Meclis Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'na sözlü savunma için saat 14'te davet edildi. Peki Semra Güzel geldi mi? A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu detayları aktardı. Ağaoğlu, "Gelmedi. Semra Güzel katılmayacak toplantıya. Bunu da HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş açıkladı." şeklinde konuştu.
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