31 Ocak 2022, Pazartesi
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HDP’li vekil Semra Güzel savunma verecek mi? Katılmayacağı açıklandı
Teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel Meclis Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'na sözlü savunma için saat 14'te davet edildi. Peki Semra Güzel geldi mi? A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu detayları aktardı. Ağaoğlu, "Gelmedi. Semra Güzel katılmayacak toplantıya. Bunu da HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş açıkladı." şeklinde konuştu.