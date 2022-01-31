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Son dakika | HDP'li Semra Güzel hakkında yeni gelişme

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Giriş Tarihi: 31.01.2022 Güncelleme Tarihi: 31.01.2022
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Son dakika | HDP’li Semra Güzel hakkında yeni gelişme

Son dakika haberi...TBMM Hazırlık Komisyonu, HDP'li Semra Güzel'in sözlü savunmasını almak üzere Çarşamba günü tekrar toplanacak. Güzel savunmasını yapmak üzere kendisinin yerine başka bir HDP'li milletvekilini tayin edecek.

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