Yılbaşı sokağa çıkma yasağı var mı? Çin'in Vuhan kentinde başlayan ve dünyaya yayılan Kovid-19 salgını insanların sosyal hayatlarında büyük değişikliğe sebep oldu. Geçtiğimiz yılbaşında Kovid-19'a karşı alınan tedbirler kapsamında 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmıştı. Bu uygulamanın bu sene de olup olmayacağını merak eden vatandaşlar konu hakkında detayları araştırıyor. Peki, yılbaşı sokağa çıkma yasağı var mı? 31 Aralık Cuma tatil mi? Okullar ve iş yerleri kapalı mı olacak? İşte cevaplar...

2022 YILBAŞINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında aşılama sürecinin başlamasıyla birlikte tam normalleşmeye geçilmiş, bu kapsamda kısıtlamalar kaldırılmıştı. Ancak yılbaşında herhangi bir kısıtlama uygulanıp uygulanmayacağı henüz bilinmiyor. Konu hakkında henüz resmi açıklama yapılmadı. Bizde gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.