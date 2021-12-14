Yılbaşı sokağa çıkma yasağı var mı? 31 Aralık Cuma tatil mi? Okullar ve iş yerleri kapalı mı olacak?
Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı? 2022 yılına girmemize sayılı günler kala yılbaşı kısıtlaması ile ilgili detaylar araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz yıl koronavirüs salgını nedeniyle 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmıştı. Yılbaşı için plan yapmak isteyen vatandaşlar bu sene de kısıtlama olup olmayacağını araştırıyor. Peki, yılbaşı sokağa çıkma yasağı var mı? 31 Aralık Cuma tatil mi? Okullar ve iş yerleri kapalı mı olacak? İşte haberin detayları...
Yılbaşı sokağa çıkma yasağı var mı? Çin'in Vuhan kentinde başlayan ve dünyaya yayılan Kovid-19 salgını insanların sosyal hayatlarında büyük değişikliğe sebep oldu. Geçtiğimiz yılbaşında Kovid-19'a karşı alınan tedbirler kapsamında 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmıştı. Bu uygulamanın bu sene de olup olmayacağını merak eden vatandaşlar konu hakkında detayları araştırıyor. Peki, yılbaşı sokağa çıkma yasağı var mı? 31 Aralık Cuma tatil mi? Okullar ve iş yerleri kapalı mı olacak? İşte cevaplar...
2022 YILBAŞINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında aşılama sürecinin başlamasıyla birlikte tam normalleşmeye geçilmiş, bu kapsamda kısıtlamalar kaldırılmıştı. Ancak yılbaşında herhangi bir kısıtlama uygulanıp uygulanmayacağı henüz bilinmiyor. Konu hakkında henüz resmi açıklama yapılmadı. Bizde gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.
OMİCRON VARYANTI, KOVİD-19'UN MEVSİMSEL BİR HASTALIĞA DÖNÜŞ İŞARETİ OLABİLİR
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, uluslararası bir araştırmanın, Omicron varyantının mevsimsel koronavirüs (HCoV-229E) ile benzer bir genom dizisine sahip olduğunu gösterdiğini ve bunun Kovid-19'un "mevsimsel bir hastalığa" dönüşmesinin işareti olabileceğini bildirdi.
Prof. Dr. Şener, yaptığı açıklamada, Omicron varyantının kıtalararası dolaşıma geçtiğini ve yakın zamanda Türkiye'de de görülmesinin beklendiğini belirtti.
Omicron'un çok hızlı bulaşan bir varyant olduğunu aktaran Şener, buna karşın hastanelere yatış oranlarında artışa neden olmadığını ve verilere göre klinik tabloların hafif seyrettiğini kaydetti.
Şener, Omicron'un girdiği ülkelerde günlük vaka sayılarının anormal artacağına işaret ederek, "Mart 2022'ye kadar tüm Avrupa'da dolaşan varyantların yarısından çoğunun Omicron olacağı hesaplanıyor. Çünkü önümüzde Güney Afrika örneği var. Çok kısa sürede, 2 haftada dolaşan varyantların yüzde 75'i Omicron oldu ve daha da önemlisi test pozitiftik oranı yüzde 4'ten yüzde 24'e çıktı. Bu baş döndürücü bir hız." ifadelerini kullandı.
Bu varyantın nasıl geliştiğine dair çeşitli teoriler bulunduğunu anlatan Şener, şu bilgileri paylaştı:
"ABD, Kanada ve Hindistan'dan bilim insanlarının ortak çalışmasında Omicron'da daha önceki varyantlarda olmayan ve mevsimsel koronavirüs (HCoV-229E) ile çok benzer bir genom dizisine sahip olduğu gösterildi. Bu aslında Omicron varyantı, Kovid-19'un mevsimsel bir hastalığa dönüş işareti olabilir ama her şeye rağmen henüz sevinmek için çok erken, çünkü bu salgın döneminde çok sık bu bilimsel duygusal dalgalanmaları yaşadık. Her şeyden önce halen ülkemizde baskın varyant Delta ve mevcut aşılardan kaçamıyor ve her varyanta etkili, tek etkili mücadele metodu ise maske, mesafe ve hijyen..."
KOVİD-19'DA 3 DOZ AŞI OMİCRON VARYANTI İÇİN YETERLİ BAĞIŞIKLIĞI SAĞLIYOR
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Tıp Fakültesi Enjeksiyon Hastalıkları Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, AA muhabirine Omicron varyantının dünyanın 55 ülkesinde tespit edildiğini belirtti.
Güney Afrika'daki bilim insanlarının yaptığı çalışmalarda Omicron varyantı tespit edilen hastalarda kas ve eklem ağrısı ile burun tıkanıklığı, akciğer tutulumu, kuru öksürük ve balgam şikayetlerinin nadir görüldüğünü aktaran Şener, tat ve koku kaybının ise hiç görülmediğinin tespit edildiğini ifade etti.
Türkiye'de varyant tespit edilen 6 hastanın genel durumunun iyi olduğunu, ayakta tedavi edildiklerini aktaran Şener, "Omicron varyantı olarak tanımlanan hastalarda ölüm yok. Yoğun bakıma yatış oranlarında bir artış yok. Mekanik ventilasyona bağlanan hasta grubunda bir artış yok. Bu da aslında uzun zamandır tartıştığımız, 'Acaba kendince bir mutasyon ve değişimle meydana çıkan varyantlardan herhangi birinde zayıflama söz konusu olacak mı?' sorusunu gündeme getiriyor." dedi.
Şener, bununla ilgili yorum yapmak için çok erken olduğunu belirterek, "Çünkü Avrupa'daki verileri değerlendirmek lazım. Bir taraftan, baktığımızda şu an Omicron varyantı görülmüş ve yoğun bakıma ve hastaneye yatış oranı düşük dediğimiz grup aşılı grup. Laboratuvar çalışmaları da onu gösterdi, halihazırda 3 doz aşı olan grupta, hastalık hafif seyrediyor. Hastalığı atlatmış grupta da hastalık hafif seyrediyor." diye konuştu.
Omicron varyantıyla mücadelede de aşılanmanın önemli olduğunu vurgulayan Şener, şöyle devam etti:
"Türkiye'de uygulanan inaktif ve mRNA aşıları etkin bağışıklığı sağlıyor. Omicron varyantında ekstra 3 doz bağışıklığın zaten yeterli koruyuculuk yelpazesine sahip olduğunu çok yakın zamanda araştırmacıların makalelerinde de gördük. Türkiye'de hala Delta ve Delta Plus varyantı baskın. 6 tane çıkan olguda bu virüsün aşılamadan, kaçma potansiyeli olduğunu gündemde tutmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Matematik hesabı şu, Omicron varyantı girdiği ülkede bir ay içinde hızlı artış meydana geliyor. 3-4 ay içinde ancak yarı yarıya kısmı baskın bir varyant olma potansiyeli var. Elimizdeki aşılar, Delta ve Delta Plus varyantına karşı koruyucu. Elimizdeki aşılar 3 doz olduğumuz zaman Omicron varyantına karşı yeterli bağışıklığı sağlıyor. Ağır hastalık geçirmenizi ve yoğun bakıma yatışınızı yine önlüyor."
Türkiye'de Omicron varyantı görülmesinin paniğe neden olmamasını isteyen Şener, "Şimdilik 2 ilde görülen varyantın ülke genelinde görülmesi için bir zaman dilimi var. Türkiye'de hala aşılamayla bağışıklama yelpazesini genişletme anlamında zaman var. Bu zamanı iyi değerlendirmek lazım. Vatandaşlarımıza çağrı yapmakta fayda var. Hiç aşılanmayan grup, aşısını olsun. Çünkü halihazırda bildiğimiz şey şu, mevcut aşılar, Omicron varyantı ve Delta Plus varyantına karşı ölümü önlüyor." değerlendirmesinde bulundu.
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