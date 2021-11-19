Müslüme nasıl öldü? Müslüme katili kimdir? 2,5 yaşındaki Müslüme bulundu mu, kim öldürdü?
Müslüme nasıl öldü? Müslüme katili kimdir? Mersin’in Gülnar ilçesinde kaybolan ve 10 gündür arama kurtarma çalışmaları devam eden Müslüme’den acı haber geldi. Türkiye’nin merakla takip ettiği olayda, 2,5 yaşındaki talihsiz çocuğun öldüğü belirlendi. Müslüme Yağal’ın cansız bedenine, olay yerinden 7 km uzaklıkta ulaşıldı. Olayın detayları Türkiye’nin gündemine oturdu. Peki; Müslüme bulundu mu? Müslüme nasıl öldü? 2,5 yaşındaki Müslüme Yağal katili kimdir?
Müslüme bulundu mu? Müslüme nasıl öldü? Türkiye'nin gündemine oturan Müslüme Yağal olayından kötü haber geldi. Mersin'in Gülnar ilçesinde bisikletle oynarken kaybolan 2,5 yaşındaki Müslüme'yi bulmak için arama ekipleri seferber olmuştu. 10 gün süren arama kurtarma çalışmalarında acı habere ulaşıldı. Peki; Müslüme bulundu mu? Müslüme nasıl öldü? Müslüme katili kimdir?
MÜSLÜME BULUNDU MU?
Mersin'in Gülnar ilçesinde 9 gün önce kaybolan 2,5 yaşındaki Müslüme Yağal'ın cansız bedeni olay yerine 7 km uzaklıkta bulundu.
MÜSLÜME NASIL ÖLDÜ?
2,5 yaşındaki Müslüme'nin nasıl öldüğüne ilişkin henüz detaylı bir bilgi ortaya çıkmadı.
BABA: BU ÇOCUK BURADA YOK
Devletin tüm imkanlarının burada olduğunu anımsatan baba Mehmet Yağal, "Arama tarama yaptık hiçbir şey çıkmadı. Bu çocuk burada olsa bulunacak ama yok. Bu çocuk burada yok. Ben çocuğumun ayak izine göre, yola çıktı ve biri götürdü diyorum. Biz her yeri geziyoruz, binlerce insan görüyoruz ama beni böyle takip edecek bildiğim biri yok. 2,5 yaşındaki çocuk sadece en son ayak izinden başka iz yok" dedi.
Kızının bir an önce bulunması temennisinde bulunan baba Yağal, "Kaçırılsa da Türkiye'nin öbür ucuna gitse de bu devlet, bu vatandaş bunu bulacak. Allah bu milletten razı olsun. İlk gün 700 kişi var, gelenden gidenden Allah razı olsun. Benim 2,5 yaşındaki çocuğum için dağ taş adam oldu. Şu anda derenin karşı tarafında bile arama çalışması yapan var. Hepsinden Allah razı olsun. Benim sadece istediğim kızım Müslüme'nin bulunmasıdır" diye konuştu.
BULMA ÜMİDİ AZALMIŞTI
Düne kadar 300 kişilik ekibin arama çalışması yaptığını dile getiren Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar, "Ama bugün insanların bu bölgede bulmada ümidi birazcık daha azaldı. Çünkü aynı noktalar farklı gözler tarafından 5-10 defa izlendi. Her çalının altına bakıldı. Buralarda olma ümidi benim şahsım ve konuştuğumuz insanlar dahil olmak üzere biraz azaldı. Ancak şunu da belirtmek istiyorum. Allah'tan ümit kesilmez, ümit bittiği zaman burada bir tane insan kalmaz. Devletimiz bir şekilde burada olumlu veya olumsuz bir şey varsa onu çıkaracak diye düşünüyorum. Bir netice alınana kadar çalışma devam edecek, jandarma, AFAD, ben ve ekibim de burada olacak" şeklinde konuştu.
Ülkenin gözü ve kulağının burada olduğuna değinen başkan Ünüvar, "Ben ümit ediyorum ki çocuğumuz birileri tarafından götürülmüş olsun sağ olsun. İnşallah öyle bir cahillik yapılmıştır da sağ salim Müslüme'mize kavuşuruz ama gelenler insanlar buralarda olduğu inancı taşımıyor" ifadelerini kullandı.
ÇALIŞMALAR 25 KİLOMETREYE YAYILMIŞTI
MERSİN'in Gülnar ilçesinde, Yağal ailesinin kayıp kızları Müslüme'yi (3) arama çalışmalarında, 10'uncu güne girildi. Bölgede 25 kilometrekareye yayılan arama çalışmalarında hala Müslüme'den ize rastlanılmadı.
Gülnar ilçesinde, 10 Kasım'da, ailesi çadır kurduğu sırada ortadan kaybolan Müslüme Yağal'ı arama çalışmaları, aralıksız sürdürülüyor. Bugüne kadar küçük kızdan herhangi bir iz bulunamazken, jandarma ekipleri de ortaya atılan tüm iddiaları mercek altına alıyor. Bölgedeki farklı alanlara arama noktası kuran jandarma, şüpheli araç ve sürücü bilgilerini kontrol ediyor.
Müslüme'nin kaybolduğu yere hiç getirilmediği yönündeki iddia, görgü tanıklarının ifadesi ile çürütüldü. Taş üzerinde saptanan kan lekesinden alınan numune ise analiz için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi, aile üyelerinden de örnek alındı. Müslüme'nin ayak izinin olduğu ileri sürülen bölgede de AFAD ekipleri, termal kameralar ile inceleme yaptı. İzlerin, hayvan ayak izi olduğu saptandı.
Çalışmalarını titizlikle sürdüren ekipler, Müslüme'nin kaybolduğu bölgedeki kanyonda sarp ve dik yamaçlara, kuyulara halatlarla inerek, tarama yapıyor. Neredeyse her taşın ve ağacın altı didik didik aranıyor. Müslüme'nin bulunması için bugün de arama- kurtarma ve kadavra köpekleri, dron, uçak, 200 kişilik personel ve 100 gönüllünün desteğiyle arama çalışmaları devam ediyor.
Öte yandan aramalar sırasında, taş üzerinde saptanan kan izinin analiz sonucu beklenirken, jandarma ekipleri, köylülerin de ifadelerini alıyor. Çadırın bulunduğu alanın çevresinde hiçbir ize rastlanılmaması nedeniyle kaçırılma ihtimalinin güçlendiği belirtiliyor. Ortaya atılan tüm iddiaları araştıran jandarma, aralarında aile üyelerinin de olduğu 100'e yakın kişinin ifadesine başvurdu.
Bölgede 25 kilometrekareye yayılan arama çalışmalarında hala Müslüme'nin izine rastlanılmadı.
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