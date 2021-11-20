20 Kasım 2021, Cumartesi
Mersin’de kaybolan Müslüme’nin cansız bedenini kim buldu? Şok ayrıntı ortaya çıktı! 40-45 yaşlarında kadın…
Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla Türkiye'nin gündemine oturan Müslüme'den acı haber geldi. 3 yaşındaki Yörük kızı kaybının onuncu gününde ormanlık alanda ölü olarak bulundu. Küçük kızın babasının "Husumetlilerimiz var" sözleri üzerine bu yönde araştırılmalar genişletilirken yeni detaylar ortaya çıktı. Müslüme'nin cesedini, 40-45 yaşlarında bir kadın çobanın bulduğu, büyük korkuya kapılan kadının muhtara haber verdiği anlaşıldı.
Giriş Tarihi: 20.11.2021 11:48 Güncelleme Tarihi: 20.11.2021 11:48
- 1
- 21
- 2
- 21
- 3
- 21
- 4
- 21
- 5
- 21