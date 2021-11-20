Mersin’de kaybolan Müslüme’nin cansız bedenini kim buldu? Şok ayrıntı ortaya çıktı! 40-45 yaşlarında kadın…

DİDİK DİDİK ARANDI

AKUT ve AFAD ekipleri, bölgedeki kanyonda sarp ve dik yamaçlara halatlarla indi. Ekipler dağ taş demeden didik didik arama yaptı. Jandarma ayrıca Müslüme'nin aile üyelerinin de aralarında olduğu 100'e yakın kişinin ifadesini aldı.