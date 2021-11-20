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Mersin’de kaybolan Müslüme’nin cansız bedenini kim buldu? Şok ayrıntı ortaya çıktı! 40-45 yaşlarında kadın…

Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla Türkiye'nin gündemine oturan Müslüme'den acı haber geldi. 3 yaşındaki Yörük kızı kaybının onuncu gününde ormanlık alanda ölü olarak bulundu. Küçük kızın babasının "Husumetlilerimiz var" sözleri üzerine bu yönde araştırılmalar genişletilirken yeni detaylar ortaya çıktı. Müslüme'nin cesedini, 40-45 yaşlarında bir kadın çobanın bulduğu, büyük korkuya kapılan kadının muhtara haber verdiği anlaşıldı.

Giriş Tarihi: 20.11.2021 11:48 Güncelleme Tarihi: 20.11.2021 11:48
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Mersin’de kaybolan Müslüme’nin cansız bedenini kim buldu? Şok ayrıntı ortaya çıktı! 40-45 yaşlarında kadın…

Mersin'de kaybolan Müslüme Yağal'ın ölümü tüm Türkiye'yi ağlattı. 10 gündür aranan Müslüme bebek cansız bir şekilde dağlık alanda bulundu. Yörük kızı Müslüme'nin kaybolduğu yerin 7 kilometre uzağında ve 500 metre yükseklikte bir dağın tepesinde bulunması akıllarda soru işareti bırakırken, küçük Müslüme'nin cinayete kurban gitmiş olabileceği değerlendiriliyor...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Mersin’de kaybolan Müslüme’nin cansız bedenini kim buldu? Şok ayrıntı ortaya çıktı! 40-45 yaşlarında kadın…

Karaman'dan kış mevsimini geçirmek için Gülnar ilçesinin 175 metre rakımlı Yanışlı Mahallesi'ne gelen Sarıkeçili Yörükleri'nden, 7 çocuklu Yağal ailesinin 6'ncı çocuğu olan Müslüme, saat 17.00 sıralarında ortadan kayboldu.

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Mersin’de kaybolan Müslüme’nin cansız bedenini kim buldu? Şok ayrıntı ortaya çıktı! 40-45 yaşlarında kadın…

En son çadırın önünde oynarken görülen Müslüme'yi bulamayan ailesi, güvenlik güçlerinden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, AFAD, AKUT ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gülnar Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı'nın koordinesindeki ekipler arama çalışması başlattı.

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Mersin’de kaybolan Müslüme’nin cansız bedenini kim buldu? Şok ayrıntı ortaya çıktı! 40-45 yaşlarında kadın…

Çalışmalarda dron ve Jandarma İnsanlı Keşif Uçağı (JİKU) da kullanıldı. Müslüme'nin kaybolduğu çadırın çevresindeki 25 kilometrelik alan hem havadan hem de karadan tarandı.

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Mersin’de kaybolan Müslüme’nin cansız bedenini kim buldu? Şok ayrıntı ortaya çıktı! 40-45 yaşlarında kadın…

DİDİK DİDİK ARANDI

AKUT ve AFAD ekipleri, bölgedeki kanyonda sarp ve dik yamaçlara halatlarla indi. Ekipler dağ taş demeden didik didik arama yaptı. Jandarma ayrıca Müslüme'nin aile üyelerinin de aralarında olduğu 100'e yakın kişinin ifadesini aldı.