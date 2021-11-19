19 Kasım 2021, Cuma
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Müslüme bulundu mu? Kayıp Müslüme'den acı haber geldi | Detayları A Haber muhabiri aktardı
Son dakika haberi... 3 yaşındaki Müslüme Yağal, 10 Kasım'da Mersin'in Gülnar ilçesinde kaybolmuştu. Müslüme'nin cansız bedeni bulundu. Detayları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı. Uğur, “Henüz aile o noktaya götürülmedi. Cansız bedeni olay yerinden çıkartılmadı. Jandarma bütün delilleri araştırmaya devam ediyor.” dedi.