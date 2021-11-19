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Müslüme bulundu mu? Kayıp Müslüme'den acı haber geldi | Detayları A Haber muhabiri aktardı

A Haber
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Giriş: 19.11.2021 12:42
Güncelleme:19.11.2021 13:00
Son dakika haberi... 3 yaşındaki Müslüme Yağal, 10 Kasım'da Mersin'in Gülnar ilçesinde kaybolmuştu. Müslüme'nin cansız bedeni bulundu. Detayları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı. Uğur, “Henüz aile o noktaya götürülmedi. Cansız bedeni olay yerinden çıkartılmadı. Jandarma bütün delilleri araştırmaya devam ediyor.” dedi.
10 gün sonra acı haber geldi! Cansız bedenine ulaşıldı 10 GÜN SONRA ACI HABER GELDİ! CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
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