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Müge Anlı'da aranan Müslüme'den acı haber geldi! Cansız bedenine ulaşıldı! Müslüme'yi tepeye kim çıkardı?

Müge Anlı ile Tatlı Sert'teki Müslüme Yağal'ın kaybı tüm Türkiye'nin gündemine oturdu. 10 Kasım'da Mersin'de kaybolan Yörük kızını arama çalışmalarından acı haber geldi. Didik didik yapılan arama çalışmaların sonucunda olay yerinden yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta, Müslüme'nin cansız bedenine ulaşıldı. Dağlık alanda bulunan Müslüme'nin oraya nasıl gittiği araştırılmaya başlandı. Ekipler, küçük kızın babasının "Husumetlilerimiz var" sözleri üzerine çalışmalarını bu yönde genişletti.

Giriş Tarihi: 19.11.2021 09:59 Güncelleme Tarihi: 20.11.2021 09:08
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Müge Anlı’da aranan Müslüme’den acı haber geldi! Cansız bedenine ulaşıldı! Müslüme’yi tepeye kim çıkardı?

Atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'le gündeme gelen Müslüme Yağal, 10 Kasım günü Mersin'de kayboldu. Yörük ailenin 2,5 yaşındaki kızı Müslüme'nin çadırlarının önünde bisikletiyle oynarken kaybolması sonucu başlatılan arama çalışmasında 10. günde olay yerinden yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta, Müslüme'nin cansız bedenine ulaşıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Müge Anlı’da aranan Müslüme’den acı haber geldi! Cansız bedenine ulaşıldı! Müslüme’yi tepeye kim çıkardı?

Kış mevsimi nedeniyle Mersin'in sahil kesimlerinde konaklamak için göç eden Sarıkeçili Yörükleri'nden Yağal ailesinin 10 Kasım'da Yanışlı Mahallesi kırsalında çadır kurdukları sırada kaybolan kızları Müslüme'nin bulunması amacıyla yürütülen ve dün havanın kararması yüzünden ara verilen çalışmalara sabahın erken saatlerinde yeniden başlandı.

Bölgedeki arama çalışmalarını, Gülnar Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı yönetti.

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Müge Anlı’da aranan Müslüme’den acı haber geldi! Cansız bedenine ulaşıldı! Müslüme’yi tepeye kim çıkardı?

AFAD, itfaiye, jandarma, komando ve belediye ekiplerinin katıldığı çalışmalara bölge sakinleri de destek verdi. Çalışmalarda, Antalya İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki "Pense" adlı kadavra köpeği de kullanıldı.

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Müge Anlı’da aranan Müslüme’den acı haber geldi! Cansız bedenine ulaşıldı! Müslüme’yi tepeye kim çıkardı?

ORMANLIK ALANDA BULUNDU

Kayıp kız çocuğunun cesedi, kaybolduğu yerden 7 kilometre uzaklıkta ve 500 metre yüksekliğindeki dağın tepesinde çalılıklar arasında bulundu.

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Müge Anlı’da aranan Müslüme’den acı haber geldi! Cansız bedenine ulaşıldı! Müslüme’yi tepeye kim çıkardı?

ANNESİNİN AĞITLARI YÜREK YAKTI

Müslüme'nin yakınları, acı haberin ardından gözyaşı döktü.