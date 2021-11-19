Müge Anlı'da aranan Müslüme'den acı haber geldi! Cansız bedenine ulaşıldı! Müslüme'yi tepeye kim çıkardı?

Müge Anlı ile Tatlı Sert'teki Müslüme Yağal'ın kaybı tüm Türkiye'nin gündemine oturdu. 10 Kasım'da Mersin'de kaybolan Yörük kızını arama çalışmalarından acı haber geldi. Didik didik yapılan arama çalışmaların sonucunda olay yerinden yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta, Müslüme'nin cansız bedenine ulaşıldı. Dağlık alanda bulunan Müslüme'nin oraya nasıl gittiği araştırılmaya başlandı. Ekipler, küçük kızın babasının "Husumetlilerimiz var" sözleri üzerine çalışmalarını bu yönde genişletti.