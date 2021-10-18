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Son dakika: Polisi ölüme sürükleyen CHP'li Bülent Sadıkoğlu yakalandı

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Giriş Tarihi: 18.10.2021 Güncelleme Tarihi: 18.10.2021
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Son dakika: Polisi ölüme sürükleyen CHP’li Bülent Sadıkoğlu yakalandı

Son dakika haberleri... Kocaeli'de polisi sürükleyerek yaralanmasına sebep olan CHP eski Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Bülent Sadıkoğlu yakalandı. Şahsın emniyetteki işlemlerinin arından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kontrol noktasında durdurulunca kaçmaya çalışırken polisi sürükleyerek yaralayan otomobilin sahibi olan ve firari olarak aranan CHP eski ilçe gençlik kolları başkan yardımcısı Bülent Sadıkoğlu, yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Ömer Türkçakal Bulvarı'nda rutin trafik uygulaması yapan trafik polisleri, 06 CHP 50 plakalı otomobili durdurdu. Ehliyet ve ruhsat kontrolü yapmak isteyen trafik polislerinin belgelerini istediği sürücü ise aniden gaza basarak kontrol noktasından kaçmaya başladı. Otomobili durdurmak için aracın kapısına tutunan trafik polisi ise yaklaşık 30 metre araçla birlikte sürüklendikten sonra yere düşerek yaralandı. Vücudunda kırıklar oluşarak yaralanan polis, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken kaçan aracın sahibinin ise CHP'de bir dönem ilçe gençlik kolları başkan yardımcılığı ve il gençlik kolları başkan vekilliği yapan Bülent Sadıkoğlu belirlendi.

Olayın ardından firari olarak aranan Sadıkoğlu, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın emniyetteki işlemlerinin arından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Kocaeli'nde trafik polisleri Ömer Türkçakal Bulvarı Naile Kafe önünde yaptıkları uygulamada, içerisinde CHP Kocaeli eski İlçe Genlik Kolları Başkanlığı yapan Bülent Sadıkoğlu'nun kullandığı 06 CHP 50 plakalı araç durduruldu.

Polis Memuru Bedir Yıldız durdurduğu aracın İstanbul Anadolu 21. İcra Dairesinden hacizli yakalamalı olduğunu tespit ederek araca işlem yapmak istedi. Bu sırada araç sürücüsü Bülent Sadıkoğlu aracı hareket ettirerek polis Memuru Bedir Yıldız'ı 30 metre sürükledi.

Ölümden dönen polis memuru, sürüklendikten sonra yere düşerek yaralandı.

TBMM GİRİŞ KARTI BULUNDU

Güvenlik kameralarına da an be an yansıyan olay sonrasında harekete geçen emniyet güçleri, Yuvacık istikametine kaçan 06 CHP 50 plakalı aracı Vezirçiftliği mahallesi, Papatya sokakta buldu.

Sabah'ın haberine göre park halinde kapıları açık halde terk edilmiş olarak bulunan araç içerisinde yapılan aramada Türkiye Büyük Millet Meclisi araç giriş kartı bulundu.

CHP'NİN ESKİ GENÇLİK KOLLARI BAŞKAN VEKİLİ ÇIKTI

Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı polis memuru Bedir Yıldız'ın yapılan tetkiklerinde sağ omuzunda kırık olduğu ve sağ dirseğinde çatlak olduğu tespit edilerek tedavi altına alındı.

Araç sürücüsü Bülent Sadıkoğlu'nun CHP'de bir dönem ilçe gençlik kolları başkan yardımcılığı ve il gençlik kolları başkan vekilliği yaptığı öğrenildi.

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