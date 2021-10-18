Son dakika: Polisi ölüme sürükleyen CHP’li Bülent Sadıkoğlu yakalandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kontrol noktasında durdurulunca kaçmaya çalışırken polisi sürükleyerek yaralayan otomobilin sahibi olan ve firari olarak aranan CHP eski ilçe gençlik kolları başkan yardımcısı Bülent Sadıkoğlu, yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Ömer Türkçakal Bulvarı'nda rutin trafik uygulaması yapan trafik polisleri, 06 CHP 50 plakalı otomobili durdurdu. Ehliyet ve ruhsat kontrolü yapmak isteyen trafik polislerinin belgelerini istediği sürücü ise aniden gaza basarak kontrol noktasından kaçmaya başladı. Otomobili durdurmak için aracın kapısına tutunan trafik polisi ise yaklaşık 30 metre araçla birlikte sürüklendikten sonra yere düşerek yaralandı. Vücudunda kırıklar oluşarak yaralanan polis, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken kaçan aracın sahibinin ise CHP'de bir dönem ilçe gençlik kolları başkan yardımcılığı ve il gençlik kolları başkan vekilliği yapan Bülent Sadıkoğlu belirlendi.

Olayın ardından firari olarak aranan Sadıkoğlu, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın emniyetteki işlemlerinin arından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Kocaeli'nde trafik polisleri Ömer Türkçakal Bulvarı Naile Kafe önünde yaptıkları uygulamada, içerisinde CHP Kocaeli eski İlçe Genlik Kolları Başkanlığı yapan Bülent Sadıkoğlu'nun kullandığı 06 CHP 50 plakalı araç durduruldu.