18 Ekim 2021, Pazartesi
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Son dakika: Polisi ölüme sürükleyen eski CHP'li Bülent Sadıkoğlu yakalandı
Son dakika haberi... Kocaeli'de kontrol yapan polisten kaçan sürücü polis memurunu metrelerce sürüklemişti. Aracın sürücüsünün CHP'nin eski İlçe Gençlik Kolları Başkan Vekili Bülent Sadıkoğlu olduğu tespit edilmişti. O sürücü yakalandı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Hakan Süer aktardı.