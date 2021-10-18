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Son dakika: Polisi ölüme sürükleyen eski CHP'li Bülent Sadıkoğlu yakalandı

A Haber
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Giriş: 18.10.2021 12:10
Son dakika haberi... Kocaeli'de kontrol yapan polisten kaçan sürücü polis memurunu metrelerce sürüklemişti. Aracın sürücüsünün CHP'nin eski İlçe Gençlik Kolları Başkan Vekili Bülent Sadıkoğlu olduğu tespit edilmişti. O sürücü yakalandı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Hakan Süer aktardı.
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