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CHP'li Özgür Özel'in oyunu çöktü! "Ben çiftçiyim" dedi Müge Anlı çete lideri olduğunu ortaya çıkardı

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Giriş Tarihi: 15.10.2021 Güncelleme Tarihi: 15.10.2021
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CHP’li Özgür Özel’in oyunu çöktü! Ben çiftçiyim dedi Müge Anlı çete lideri olduğunu ortaya çıkardı

Müge Anlı ATV ekranlarında CHP Başkanvekili Özgür Özel'in Kütahya gezisinde sahnelediği 'çiftçi oyunu'nu bozdu. CHP'li Özel, kendisine "Ben çiftçiyim, traktörüme icra geldi" ifadeleriyle dert yanan kişiye "Biz geldiğimizde böyle olmayacak" sözleriyle cevap veriyor. Özel'in konuştuğu kişinin Fas'tan evlenme vaadiyle 600 kadın getiren çetenin lideri Mustafa Şimşek olduğu ortaya çıktı.

Taciz, tecavüz ve yalanlara anılan Cumhuriyet Halk Partisi'nin adı her geçen gün bir skandala daha karışıyor. CHP'li Özgür Özel'in Kütahya gezisinde yanına gelen ve "Ben çiftçiyim, traktörüme icra geldi" diyerek dert yanan adamın çete lideri olduğu anlaşıldı. İsmi Mustafa Şimşek olan adamın Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'ya çıktığı, Fas'tan evlenme vaadiyle 600 kadın getiren çetenin lideri olduğu ve suçunu canlı yayında kabul ettiği ortaya çıktı.

CHP'li Özgür Özel'in Kütahya gezisinde yanına gelen ve "Ben çiftçiyim, traktörüme icra geldi" diyerek dert yanan adamın çete lideri olduğu anlaşıldı.

İsminin Mustafa Şimşek olduğu öğrenilen kişi, "Yola çıkaramıyoruz traktörlerimizi. Jandarma polis bizi bekliyor." dedi.

MÜGE ANLI'DA SUÇUNU İTİRAF EDİP TUTUKLANDI

Özel'in sözleriyle destek olduğu Şimşek'in Türkiye'nin dört bir yanından birçok kişiyi dolandıran ve Fas'tan evlenme vaadiyle 600 kadını getiren çetenin lideri olduğu ortaya çıktı.

Şimşek, geçen yıl ocak ayında Müge Anlı ile Tatlı Sert programında suçunu itiraf etmiş ve tutuklanmıştı.

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