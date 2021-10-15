CHP'li Özgür Özel'in oyunu çöktü! "Ben çiftçiyim" dedi Müge Anlı çete lideri olduğunu ortaya çıkardı

Taciz, tecavüz ve yalanlara anılan Cumhuriyet Halk Partisi'nin adı her geçen gün bir skandala daha karışıyor. CHP'li Özgür Özel'in Kütahya gezisinde yanına gelen ve "Ben çiftçiyim, traktörüme icra geldi" diyerek dert yanan adamın çete lideri olduğu anlaşıldı. İsmi Mustafa Şimşek olan adamın Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'ya çıktığı, Fas'tan evlenme vaadiyle 600 kadın getiren çetenin lideri olduğu ve suçunu canlı yayında kabul ettiği ortaya çıktı.